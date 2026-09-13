Якутск – это уникальный сплав вековых и передовых технологий – Академия наук

Уважаемые якутяне, дорогие земляки!

От лица Академии наук РС (Я) примите самые искренние и сердечные поздравления со знаменательной датой – 394-й годовщиной со дня основания нашего любимого Якутска!

25 сентября 1632 года отряд енисейского сотника Петра Бекетова заложил на берегу великой реки Лены Ленский острог. С тех пор прошло почти четыре века. Из небольшой казачьей крепости в суровом краю наш город вырос в крупнейший административный, научный и культурный центр на вечной мерзлоте, столицу Республики Саха (Якутия).

История Якутска – это летопись невероятного мужества первопроходцев, стойкости купцов и государевых людей, которые четыреста с лишним лет назад пришли на эту землю и навсегда связали свою судьбу с Севером. Это история города трудовой доблести, который сегодня по праву считается одним из самых быстрорастущих в России: за последние четверть века число его жителей увеличилось почти вдвое.

Современный Якутск – это уникальный сплав вековых традиций народа саха и передовых технологий. Мы строим здесь новые жилые кварталы и общественные пространства, прокладываем мосты между прошлым и будущим, бережно храним наше главное достояние – богатейшую культуру, язык и самобытность. Наш город живет энергией молодых ученых, талантом деятелей искусства, упорным трудом рабочих, предпринимателей и всех, кто каждый день делает жизнь в столице республики лучше и комфортнее.

В этот праздничный день хочется сказать особые слова благодарности старшему поколению. Именно вы заложили прочный фундамент развития столицы, сохранили для нас родной город в непростые времена и передали главную заповедь северянина – всегда подставлять плечо ближнему.

Желаем всем нам мирного неба над головой, неиссякаемой энергии сибирского здоровья и душевного тепла, которого так много у жителей земли Олонхо. Пусть крепнет благополучие каждой семьи, а наши дети растут в родном городе счастливыми, образованными и влюбленными в свой край. Новых успехов, процветания и стабильности нашей северной столице!

С праздником, любимый Якутск, с 394-летием! С днем рождения столицы, якутяне!

Справка (по открытым источникам интернет):

Пётр Бекетов заложил Ленский (Якутский) острог на правом берегу реки Лены 25 сентября 1632 года. Место основания находилось в 70 км ниже по течению от современного Якутска, на земле борогонских якутов. В отписке царю Михаилу Фёдоровичу сам Бекетов писал: «Того ж году сентябре в 25 день… поставил я, Петрушка со служилыми людьми на Лене реке острог для государева величества».

Гарнизон первого укрепления насчитывал всего 30 казаков. Уже через два года, в 1634 году, острог пережил осаду со стороны местного населения, а в 1638 году стал центром новообразованного Якутского воеводства. Позже, в 1642–1643 годах, укрепление было перенесено на современное место – в долину Туймаада, где впоследствии вырос город Якутск.

Стоит отметить, что русские отряды бывали в этих местах и раньше (например, промышленника Пантелея Пянды или атамана Ивана Галкина), однако их экспедиции носили разведывательный характер. Именно Петру Бекетову выпала задача не просто исследовать земли, но и закрепить их за Российским государством, наладить сбор ясака с местных племён и построить постоянное укреплённое поселение.

Напомним знаковые видеосюжеты Академии наук Якутии об историческом значении нашей столицы:

https://rutube.ru/video/65e981a85fbe173ce5c8ed614f49dcd5/?r=wd

https://rutube.ru/video/16bc857a2f56fe55f303bcf6adfbaca5

https://rutube.ru/video/c93c07edf4d39ef91883478a214d6047

https://rutube.ru/video/23e1db04d4b56fa228341563a74bcbbb

https://rutube.ru/video/ece74e13c81c841f2fe819805c8cb86e

https://rutube.ru/video/a3277a081a228d31ee95e13cf1fe9744

https://rutube.ru/video/60bb55c2518d80aa7f124c7091385f0e

https://rutube.ru/video/4da2cc066026a19ecc0c297cdd0b10b5

https://rutube.ru/video/4c81a4d56904d11514ddecf9c1646cca

https://rutube.ru/video/715df18470e9428181cb06b7f0f15952

https://rutube.ru/video/570ee79964697ffbe8727b43cdeb4607

https://rutube.ru/plst/725633

https://rutube.ru/plst/1153143

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