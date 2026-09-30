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30.09.2026 13:10
чтение: 0 мин
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#визуальная головоломка
#игра на внимание

Развивающая игра на внимание: найди 3 отличия

развивающая игра для детей

Развивающая игра для детей. На залитой солнцем лесной полянке резвятся два неразлучных друга: мальчик весело пускает мыльные пузыри, а его энергичный щенок с восторгом гоняется за радужными шарами. Перед вами две, казалось бы, одинаковые картинки этой милой сцены. Но будьте внимательны: художник спрятал здесь 3 хитрых отличия! Сможет ли ваш юный детектив их найти?

Эта игра — настоящее спасение в дождливый день, отличная разминка в детском саду или приятная пауза между домашними заданиями. Она идеально подходит для детей 5–8 лет: здесь не нужно уметь читать или решать примеры, достаточно лишь включить внимательность.

Как играть? Распечатайте картинки или откройте их на экране. Предложите ребенку внимательно сравнить обе сцены.

  • Действуйте по плану: начните с главных героев (мальчика и щенка), затем перейдите к пузырям, траве и фону.
  • Ищите любые изменения: предмет может изменить цвет, исчезнуть, появиться новый или стать другим по форме.
  • Показывайте и называйте: пусть ребенок покажет отличие на обеих картинках и попробует описать его словами (или обвести карандашом на бумаге).
  • Не спешите: эта игра не на скорость. Дайте ребенку время спокойно рассмотреть детали и порадоваться каждой маленькой находке.

Ответ: все три отличия отмечены красными кружками на второй картинке.

развивающая игра для детей

Что развивает эта игра? Это простое упражнение — мощный тренажер для мозга. Во время игры ребенок учится:

  • Замечать мельчайшие детали (цвета, формы, количество).
  • Сравнивать объекты и находить между ними различия.
  • Удерживать концентрацию внимания до полного выполнения задачи.
  • Считать найденные предметы и проверять себя.
  • Строить связные предложения, описывая то, что он увидел.

💡 Творческий бонус: Когда все 3 отличия найдены, спросите ребенка: «А что бы ты сам изменил или добавил на этой картинке?» Это отличный способ развить воображение и плавно завершить занятие.

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Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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