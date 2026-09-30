Развивающая игра на внимание: найди 3 отличия
Развивающая игра для детей. На залитой солнцем лесной полянке резвятся два неразлучных друга: мальчик весело пускает мыльные пузыри, а его энергичный щенок с восторгом гоняется за радужными шарами. Перед вами две, казалось бы, одинаковые картинки этой милой сцены. Но будьте внимательны: художник спрятал здесь 3 хитрых отличия! Сможет ли ваш юный детектив их найти?
Эта игра — настоящее спасение в дождливый день, отличная разминка в детском саду или приятная пауза между домашними заданиями. Она идеально подходит для детей 5–8 лет: здесь не нужно уметь читать или решать примеры, достаточно лишь включить внимательность.
Как играть? Распечатайте картинки или откройте их на экране. Предложите ребенку внимательно сравнить обе сцены.
- Действуйте по плану: начните с главных героев (мальчика и щенка), затем перейдите к пузырям, траве и фону.
- Ищите любые изменения: предмет может изменить цвет, исчезнуть, появиться новый или стать другим по форме.
- Показывайте и называйте: пусть ребенок покажет отличие на обеих картинках и попробует описать его словами (или обвести карандашом на бумаге).
- Не спешите: эта игра не на скорость. Дайте ребенку время спокойно рассмотреть детали и порадоваться каждой маленькой находке.
Ответ: все три отличия отмечены красными кружками на второй картинке.
Что развивает эта игра? Это простое упражнение — мощный тренажер для мозга. Во время игры ребенок учится:
- Замечать мельчайшие детали (цвета, формы, количество).
- Сравнивать объекты и находить между ними различия.
- Удерживать концентрацию внимания до полного выполнения задачи.
- Считать найденные предметы и проверять себя.
- Строить связные предложения, описывая то, что он увидел.
💡 Творческий бонус: Когда все 3 отличия найдены, спросите ребенка: «А что бы ты сам изменил или добавил на этой картинке?» Это отличный способ развить воображение и плавно завершить занятие.
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