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30.09.2026 13:08
чтение: 0 мин
Спорт
#адаптивный спорт
#Владимир Балынец
#жим лежа

Знай наших: Владимир Балынец — чемпион Азии!

🥇 Владимир Балынец — чемпион Азии!

🏋‍♂️ Якутский спортсмен завоевал золото чемпионата Азии по классическому жиму лёжа — 2026, который проходит в Стамбуле.

В весовой категории до 59 кг Владимир показал результат 165 кг и стал победителем соревнований 💪

Поздравляем Владимира Балынец и его тренера Петра Давыдова с отличным выступлением и золотой медалью чемпионата Азии! 🏆

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Источник: ЦСП Триумф
Фото: ЦСП Триумф

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