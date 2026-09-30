30.09.2026 13:08
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Знай наших: Владимир Балынец — чемпион Азии!
🥇 Владимир Балынец — чемпион Азии!
🏋♂️ Якутский спортсмен завоевал золото чемпионата Азии по классическому жиму лёжа — 2026, который проходит в Стамбуле.
В весовой категории до 59 кг Владимир показал результат 165 кг и стал победителем соревнований 💪
Поздравляем Владимира Балынец и его тренера Петра Давыдова с отличным выступлением и золотой медалью чемпионата Азии! 🏆
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Источник: ЦСП Триумф
Фото: ЦСП Триумф
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