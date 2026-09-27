Успех легкоатлетов Якутии на чемпионате России

Легкая атлетика Республики Саха (Якутия) вновь добилась успеха через неделю, после триумфа на Кубке России по суточному бегу. На этот раз, на чемпионате России по бегу на 100 километров наша команда заняла 3-е командное место! Об этом сообщает Анатолий Кырджагасов, председатель Федерации легкой атлетики Якутии.

В личном зачете Татьяна Артемьева заняла 3-е место, выполнив норматив МС РФ. В упорной борьбе показав спринтерский финиш после 100 километров, буквально на финишнем створе 5-ое место вырвала Елена Бурнашева, также выполнив норматив МС РФ. Среди мужчин, 12-ое место занял Николай Пестряков, выполнив норматив КМС РФ.

Благодарим Главного тренера сборной республики по легкой атлетике Василия Афанасьевича Спиридонова за высочайшие достижения наших легкоатлетов за последние несколько лет на уровне российских чемпионатов и кубков.

Уруй! Айхал!

Вперед, спортивная Якутия!