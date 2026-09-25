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26.09.2026 08:41
чтение: 0 мин
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#тест на грамотность

Тест на грамотность: непроизносимые согласные

сонце или солнце? Как правильно?
тест на грамотность от 26 сентября
тест на грамотность от 26 сентября

В некоторых русских словах отдельные согласные при произношении почти не слышны, но на письме их нужно сохранять. Пройдите небольшой тест на грамотность от 26 сентября и проверьте, знаете ли вы правильное написание таких слов.

Задание

Выберите правильный вариант в каждом пункте.

а) сонце
б) солнце

а) серце
б) сердце

а) лесница
б) лестница

а) празник
б) праздник

а) щасливый
б) счастливый

Ответы

1 — б) солнце
2 — б) сердце
3 — б) лестница
4 — б) праздник
5 — б) счастливый

Как запомнить правильное написание

Произносите слова медленно, обращайте внимание на их состав и подбирайте родственные слова, в которых сомнительный звук слышится яснее:

  • солнце — солнечный;
  • сердце — сердечный;
  • праздник — праздновать;
  • счастливый — счастье.

Написание слова лестница следует запомнить.

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Источник: Галина Смарина
Фото: SAKHALIFE

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