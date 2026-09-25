26.09.2026 08:41
чтение: 0 мин
Тест на грамотность: непроизносимые согласные
сонце или солнце? Как правильно?
В некоторых русских словах отдельные согласные при произношении почти не слышны, но на письме их нужно сохранять. Пройдите небольшой тест на грамотность от 26 сентября и проверьте, знаете ли вы правильное написание таких слов.
Задание
Выберите правильный вариант в каждом пункте.
а) сонце
б) солнце
а) серце
б) сердце
а) лесница
б) лестница
а) празник
б) праздник
а) щасливый
б) счастливый
Ответы
1 — б) солнце
2 — б) сердце
3 — б) лестница
4 — б) праздник
5 — б) счастливый
Как запомнить правильное написание
Произносите слова медленно, обращайте внимание на их состав и подбирайте родственные слова, в которых сомнительный звук слышится яснее:
- солнце — солнечный;
- сердце — сердечный;
- праздник — праздновать;
- счастливый — счастье.
Написание слова лестница следует запомнить.
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Источник: Галина Смарина
Фото: SAKHALIFE
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