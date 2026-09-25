Международный фестиваль иранского кино пройдет в трех городах России

С 29 сентября по 6 октября 2026 года в Москве, Казани и Астрахани пройдет масштабный Международный фестиваль иранского кино. Российским зрителям представят 11 игровых и анимационных фильмов Исламской Республики Иран разных лет и жанров — от исторических и биографических драм до семейной анимации и приключений. Все фильмы программы отмечены высокими наградами различных киносмотров, в том числе Международного кинофестиваля Фаджр – главного ежегодного культурного события Ирана.

Мероприятие проходит в рамках Фестиваля иранской культуры в России, проводимого ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Кинособытие в России посетит официальная иранская делегация.

Кинематографический обмен между Россией и Ираном активно развивается. В июне 2025 года РОСКИНО при поддержке Минкультуры России с большим успехом провело Фестиваль российского кино в Тегеране и Исфахане, где иранским зрителям представили пять ярких современных российских картин.

В 2026 году были организованы показы фильмов, которые объединяет тема героизма. В Москве состоялся показ иранской военной драмы «Воин от Бога», а в Тегеране в честь Дня России – фильма «Малыш», повествующего о событиях на Донбассе.

Также РОСКИНО организует регулярное участие отечественных фильмов в Международном кинофестивале для детей и молодежи в Исфахане.

В свою очередь, Иран присоединился к масштабной Всероссийской акции «Ночь кино», международная программа которой в 2026 году объединила 64 зарубежные страны.

Продолжением плодотворного культурного обмена станет Международный фестиваль иранского кино, который познакомит российскую аудиторию с современным кинематографом Ирана.

«Российско-иранское сотрудничество в области кинематографии становится все более насыщенным: проходят взаимные фестивали и специальные показы, расширяются профессиональные и культурные связи. Мы рады, что в этом году фестиваль, который состоится сразу в трех крупных городах нашей Родины, познакомит аудиторию с плеядой лучших имен и историй иранского кино», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

29 сентября в московском кинотеатре «Поклонка» состоится торжественная церемония открытия Международного фестиваля иранского кино. Фильмом открытия станет драма «Позови меня красиво» (2025 г., реж. Расул Садрамели) — история Хосрова, который после долгой разлуки стремится вновь стать частью жизни своей дочери Зибы в день ее 16-летия.

30 сентября фестиваль откроется в Казани. Фильмом открытия в кинотеатре «Мир» станет историко-биографическая драма «Мухаммад» (2015 г., реж. Маджид Маджиди), посвященная истории жизни Пророка Мухаммада.

4 октября эстафету мероприятия примет Астрахань. Программу в кинотеатре «Иллюзион» откроет историко-биографическая драма «Моисей» (2025 г., реж. Эбрахим Хатамикия), посвященная истории рождения пророка Моисея.

Также в программе будут представлены:

• «Воин от бога» (2025 г., реж. Хосейн Дараби) — военная драма, действие которой разворачивается на фоне ирано-иракской войны. Иранские эксперты и военные ведут борьбу с операцией противников, направленной на подрыв ракетной мощи страны.

• «День Зеро» (2020 г., реж. Саид Малакан) — картина о секретной операции иранских спецслужб по выслеживанию и аресту Абдулмалика Риги — лидера радикальной террористической группировки «Джундалла».

• «Натордешт» (2025 г., реж. Сейед Мохаммадреза Херадмандан) — драма, основанная на получившей широкий общественный резонанс истории 4-летней Ясны, пропавшей в мае 2024 года в провинции Голестан. К поискам ребенка подключилось множество людей, и спустя четыре дня девочку обнаружил парапланерист.

• «Без предварительной договоренности» (2022 г., реж. Бехруз Шоэйби) — драма о Ясман, которая после многих лет жизни в Германии возвращается в Иран из-за смерти отца. Неожиданное наследство становится для героини поводом по-новому взглянуть на собственное прошлое и отношения с семьей.

• «Полночь» (2019 г., реж. Мохаммад Хосейн Махдавиан) — драматическая история о жителях 23-й улицы района Юсефабад, которые в одночасье оказываются между жизнью и смертью и вынуждены искать убежище в Тегеране.

• «Бабаи — герой» (2024 г., реж. Хосейн Саффарзадеган, Мейсам Хосейни) — семейная анимационная картина, основанная на популярном сериале «Бабаи и Бабу». Главный герой Бабаи мечтает научиться летать и отправляется навстречу приключениям.

• «Мальчик-дельфин 2» (2025 г., реж. Мохаммад Хейрандиш) — анимационное приключение мальчика Арии и его друга, дельфина Дельфи. Вместе героям предстоит преодолеть множество испытаний и препятствий.

• «Последняя фантазия» (2018 г., реж. Асхан Рагозар) — мультипликационная картина о противостоянии света и тьмы. После того как власть переходит к принцу Захаку, зло овладевает его душой, а древнее предсказание обещает появление героя, способного восстановить мир.

Международный фестиваль иранского кино продолжит программу двусторонних киномероприятий России и Ирана и станет еще одной возможностью для российской аудитории познакомиться с жанровым и тематическим разнообразием иранского кинематографа.

Также с 25 сентября по 4 октября 2026 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Астрахани будет проходить Фестиваль иранской культуры в России, организованный ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В программе будут представлены выставки искусства, культуры и креативных индустрий Исламской Республики Иран, концертная программа Национального оркестра Ирана, а также лекция министра культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мохаммада Мехди Эсмаили для студентов и педагогов Санкт-Петербургского государственного института культуры.

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