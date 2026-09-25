Айсен Николаев: Хорошая новость для Якутии

⚡️Хорошая новость для культуры Якутии. В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы предусмотрены средства в объеме более 2,3 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры республики в рамках национального проекта «Семья». Почти 1,9 млрд рублей направят на строительство сразу четырех новых детских школ искусств в Якутске – в Хатассах, Октябрьском, Строительном и Сайсарском округах. Город растет, и вместе с новыми кварталами должны появляться современные места, где дети смогут рядом с домом заниматься музыкой, танцами и изобразительным искусством.

Обновления ждут и районы республики. Капитально отремонтируем главный корпус Государственного театра оперы и балета, музеи в Амге и Нерюнгри, библиотеки в Верхневилюйске и Амге, дома культуры в Кюндяде, Кысыл-Сыре и Улахан-Мунгку. Республика обеспечит необходимое софинансирование, а всю подготовительную работу поручил провести заранее, чтобы приступить к реализации проектов без задержек. Важно не просто обновлять здания, а создавать живые пространства, которые будут работать для детей и семей долгие годы.