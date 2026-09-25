В Уставе города предложено усилить полномочия депутатов

Якутская городская Дума продолжает работу над новой редакцией Устава городского округа «город Якутск». Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов провел повторное заседание специальной комиссии, на котором депутаты детально обсудили положения проекта. Альберт Семенов сообщил коллегам, что в настоящее время документ направлен Главе города, в прокуратуру, Управление Министерства юстиции России по Республике Саха (Якутия) и Контрольно-счетную палату для получения предложений и необходимых заключений.

Действующий Устав городского округа «город Якутск» был принят Якутским окружным Советом в 2007 году. С момента его принятия в документ неоднократно вносились изменения в связи с изменениями федерального и республиканского законодательства. Сейчас Якутская городская Дума готовит новую редакцию Устава, которая должна заменить действующий документ и учесть современные требования к организации местного самоуправления.

По словам председателя Думы, работа над новым Уставом касается не только приведения муниципальных норм в соответствие с изменившимся законодательством.

«В новой редакции Устава мы предлагаем усилить роль депутатского корпуса, в том числе его контрольные полномочия. Для нас важно, чтобы депутаты имели необходимые инструменты для участия в решении вопросов местного значения и контроля за их реализацией», — сказал Альберт Семенов.

Сейчас проект проходит этап согласования. После получения заключений и предложений от Главы города, прокуратуры, Управления Минюста и Контрольно-счетной палаты комиссия продолжит его доработку. Затем проект новой редакции Устава будет вынесен на публичные слушания, где жители смогут представить свои предложения и замечания.

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