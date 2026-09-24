Свои помидоры к Новому году: как дольше сохранить осенний урожай

Рассказываем, какие томаты лучше отложить на хранение и как продлить им жизнь.

как сохранить помидоры до Нового года

Когда банки с заготовками уже заняли полки, а помидоры всё ещё зреют, возникает вопрос: можно ли оставить часть урожая до зимних праздников? Если вы тоже задумываетесь, как сохранить помидоры до Нового года, попробовать стоит. Но результат зависит не только от способа хранения: важны сорт, зрелость плодов и условия в помещении.

Какие помидоры подойдут для хранения

Дольше всего лежат плотные, неповреждённые плоды лёжких сортов. Полностью созревшие мягкие помидоры лучше съесть или переработать, а для длительного хранения отобрать зрелые зелёные — уже достигшие характерного для сорта размера — либо только начинающие менять окраску.

Урожай собирают в сухую погоду, до заморозков. Подмёрзшие томаты, плоды с трещинами, вмятинами и признаками болезни для хранения не подходят. Не стоит откладывать и внешне здоровые помидоры с кустов, поражённых фитофторозом: заболевание может проявиться позже.

Перед закладкой плоды не моют. При необходимости их аккуратно очищают от земли сухой мягкой салфеткой.

Где хранить томаты

Выбирайте место без прямого солнечного света, с хорошей вентиляцией и стабильной температурой. Для зрелых зелёных томатов обычно подходит температура около +12…+15 градусов: в таких условиях созревание идёт медленнее, чем в жилой комнате.

Принцип «чем холоднее, тем лучше» здесь не работает. Длительное хранение при слишком низкой температуре может ухудшить вкус плодов и нарушить их созревание.

Важно также избегать сырости и конденсата. Если используете ящики, они должны быть чистыми, сухими и с отверстиями для воздухообмена.

Для жителей Якутии особенно важно: обычная застеклённая лоджия не подходит для зимнего хранения овощей, если температура на ней опускается ниже допустимой. Ориентируйтесь на показания термометра, а не на то, насколько прохладным кажется помещение.

Три способа продлить хранение

1. Завернуть в бумагу

Каждый помидор свободно оберните чистой сухой бумагой без печати и уложите в неглубокий ящик. Желательно разместить плоды в один слой: так они меньше давят друг на друга, а проверять урожай проще.

Бумага помогает уменьшить соприкосновение плодов, но не защищает от порчи полностью. Регулярно разворачивайте томаты и осматривайте их. Отсыревшую обёртку заменяйте.

Газеты для непосредственного контакта с помидорами лучше не использовать.

2. Переложить древесной стружкой

На дно ящика насыпьте немного чистой сухой стружки от необработанной древесины. Разложите томаты так, чтобы они не соприкасались, и заполните промежутки тем же материалом.

Не используйте отходы от ДСП, окрашенных досок или древесины с пропиткой. Наполнитель должен быть без плесени и посторонних запахов.

Не стоит укладывать урожай в глубокие многослойные ящики: нижние плоды сложнее осматривать, а повреждения легче пропустить. Если стружка отсырела, её нужно заменить.

3. Оставить плоды на кустах

Если есть подходящее помещение, до заморозков можно выкопать здоровые кусты с развитыми зелёными помидорами и подвесить их корнями вверх. Растения размещают свободно, обеспечивая доступ воздуха.

Этот способ позволяет части плодов постепенно дозреть, однако не гарантирует хранения до Нового года. Осматривать нужно не только помидоры, но и сами растения: при повышенной влажности на них может появиться плесень.

Обмакивать корни в глину несколько раз не требуется. Рассчитывать на длительную «подпитку» плодов после выкапывания тоже не стоит.

Как не потерять запасы

Проверяйте томаты не реже одного раза в неделю. Созревшие откладывайте для еды, а плоды с плесенью, мокнущими пятнами или признаками гнили сразу убирайте.

Чтобы ускорить дозаривание небольшой партии, перенесите её в более тёплое помещение. Можно положить рядом спелое яблоко: выделяемый им этилен ускоряет созревание. От основных запасов яблоки и бананы, наоборот, лучше держать подальше.

Сохранить обычные огородные помидоры до Нового года удаётся не всегда. Наиболее перспективны специальные лёжкие сорта при правильно подобранных условиях. Поэтому часть урожая стоит оставить для эксперимента, а остальное вовремя переработать — так меньше риск потерять плоды, выращенные за лето.

По рекомендациям специалистов Россельхозцентра, томаты, достигшие бланжевой или бурой спелости, можно снимать до полного созревания. Для дозаривания их размещают в сухом, тёмном и хорошо проветриваемом помещении при температуре +18…+22 °C.