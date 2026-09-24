Терпение лопнуло: Гудошник, для галочки не пойдет

Мэр Гудошник торопится: в Нерюнгри детские площадки закатывают в резину после снега.



В Нерюнгри в рамках муниципальных программ продолжается сезон благоустройства дворов. Жители домов № 13 и № 17 по проспекту Дружбы Народов пристально следят за укладкой мягкого бесшовного резинового покрытия на детских площадках.

Сегодня строительные бригады переместились прямо к участку напротив дома № 13 и активно ведут закатку резиновой смеси. Погода в этот день выдалась относительно тёплой — воздух прогрелся до +10 °C, и рабочие поспешили использовать этот шанс, предварительно вручную смев скопившуюся снежную массу с бетонных площадок. Но достаточно ли просто смести снег в погожий полдень, чтобы бесшовное резиновое покрытие прослужило долго? Эксперты в сфере ЖКХ и строительного контроля призывают не обольщаться временным теплом и требуют привлечь к объекту внимание надзорных органов. Горожане открыто заявляют, что городская администрация во главе с мэром Ильёй Гудошником слишком торопится закрыть контракты до наступления зимы, из-за чего подрядчики вынуждены работать с грубыми технологическими компромиссами — укладывать дорогую смесь на сырой от растаявшего снега бетон. Тем более что прецедент уже есть: ранее во дворе соседнего дома № 17 бесшовное резиновое покрытие укладывали при температуре −4 °C прямо на свежевыпавший снег, что вызвало громкий резонанс в местных СМИ.



Скрытые дефекты: почему сырые бетонные площадки — это стопроцентный брак?

Согласно действующим строительным регламентам (СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»), бесшовные резиновые покрытия на основе полиуретанового клея требуют строго сухого основания. То, что сам бетон был залит заранее, — правильный шаг, но попытка уложить смесь сразу после того, как с него просто смели снег, все равно таит в себе критические угрозы:

1. Остаточная влага в порах бетона. При дневных +10 °C микроскопические остатки наледи, инея и мокрого снега на холодном бетоне моментально превращаются в воду, которая впитывается в пористую структуру основания. Химические свойства полиуретанового клея таковы, что при малейшем контакте с влагой он начинает вспениваться. В результате полимер теряет прочность, и в будущем бесшовное резиновое покрытие начнет отслаиваться от бетонных площадок целыми пластами. Перед укладкой поверхность необходимо не просто подметать, а принудительно высушивать промышленными тепловыми пушками.

2. Разрушительный ночной минус (−4 °C). Процесс полной полимеризации (застывания) бесшовной резиновой смеси занимает от 24 до 48 часов. Всё это время состав должен находиться в стабильно тёплой среде. Однако специфика нерюнгринского межсезонья заключается в резких суточных перепадах: уже ближайшей ночью температура рухнет до −4 °C. Химическая реакция в остывающем бесшовном резиновом покрытии остановится, клей станет хрупким, а замерзающая в порах сырого бетона влага разорвет структуру материала изнутри еще до того, как он успеет набрать прочность. Что касается дома № 17, то там клей и вовсе зафиксировали прямо в процессе укладки при −4 °C, что сводит его защитные свойства к нулю.

Полноценно и качественно работать в таких условиях можно только одним технологическим способом — возводить над детской площадкой временные закрытые тенты («тепляки») и круглосуточно прогревать их тепловыми пушками до полного высыхания клея.

На проспекте Дружбы Народов работы по монтажу бесшовного резинового покрытия ведутся открытым способом, непосредственно под открытым небом. Укладка дорогостоящих материалов с нарушением технологии — это прямой риск неэффективного расходования бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ). Попытки городских властей форсировать сдачу объектов любой ценой могут привести к тому, что весной бесшовное резиновое покрытие сойдет вместе со снегом, а город понесет колоссальные убытки.



Жители близлежащих домов не намерены мириться с благоустройством «для галочки».

В адрес Прокуратуры города Нерюнгри готовится официальное обращение с требованием организовать комплексную проверку.

От надзорного ведомства просят:

1. Проверить соблюдение градостроительных и технологических норм подрядчиком при укладке бесшовного резинового покрытия на проспекте Дружбы Народов, 13 и 17;

2. Дать правовую оценку действиям строительного контроля и руководства администрации города Нерюнгри, допускающих укладку бесшовного резинового покрытия на сырые бетонные площадки, бывшие заснеженные участки и при отрицательных температурах;

3. Выдать предписание о приостановке приемки и оплаты данных объектов до проведения независимой экспертизы качества уложенного бесшовного резинового покрытия.

Горожане надеются, что вмешательство прокуратуры заставит главу города Илью Гудошника и подрядные организации сместить приоритеты со скорости освоения бюджетов на качество, чтобы новое благоустройство детских площадок не сошло вместе с первыми весенними ручьями.



Г-н Гудошник, пора наводить порядок!