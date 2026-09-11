Г-н Гудошник, пора наводить порядок!

Проблема автохлама в Нерюнгри: пора наводить порядок!

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков обратился к главе муниципального образования «Город Нерюнгри» Илье Гудошнику по вопросу решения проблемы скапливания и нахождения на городской территории так называемого «автохлама».

«Уважаемый Илья Олегович! В мой адрес поступают обращения от жителей города Нерюнгри по вопросу нахождения брошенных старых автомобилей, кузовов на городской территории муниципального образования «Город Нерюнгри». В частности, за многоквартирным жилым домом № 54 по улице Чурапчинская находятся сразу три брошенных автомобиля», — указывает в обращении к главе города депутат Александр Кошуков.

При этом депутат республиканского парламента напоминает об уже принятом Государственным Собранием (Ил Тумэн) исчерпывающем законодательстве, позволяющем проводить эффективную работу с «автохламом». В частности, Александр Кошуков напоминает, что в 2025 году Ил Тумэном был «принят Закон Республики Саха (Якутия) от 10.12.2025 2899-З № 473-VII «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях».

Глава 6 дополнена статьей 6.35 «Нарушение установленных правилами благоустройства территорий муниципальных образований требований по размещению транспортных средств, сельскохозяйственной техники, прицепов.

Статья устанавливает административную ответственность в виде штрафов на граждан и юридических лиц за нарушение требований правил благоустройства муниципальных образований, которые касаются размещения транспортных средств, сельскохозяйственной техники и прицепов в неустановленных местах.

Соответствующие дополнения внесены и в Закон Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2010 года № 837-З № 567-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Статья 1 дополнена пунктом 6.35», — напоминает разрабатывавший и принимавший данное законодательство народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков.

Настоящий закон был окончательно принят 26 ноября 2025 года. С 1 июля 2026 года он вступил в силу. Но на сегодняшний день администрация муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района не приняла соответствующих мер по делегированию полномочий для составления протоколов об административных правонарушениях по данной статье.

Действительно, дворы Нерюнгри, как и многих других городов Якутии, в последние годы превратились в стихийные свалки металлолома. Брошенные автомобили с разбитыми стёклами, проржавевшие кузова без колёс, остовы машин, простоявшие на одном месте много лет, — этот «автохлам» не только портит внешний вид города, но и создаёт реальные проблемы для жителей.

При этом все законодательные инструменты для борьбы с этим явлением давно существуют, остаётся лишь их применять.

Брошенный транспорт во дворах — это не просто эстетическая проблема. Ржавые машины занимают место, которое могло бы использоваться для парковки, детских площадок или озеленения. Они представляют опасность: дети играют в них, в кузовах скапливается мусор, который становится рассадником грызунов. Оставленные без присмотра автомобили — это ещё и пожарная угроза. Горожане годами жалуются на так называемый «автохлам», а владельцы машин, давно списанных и не на ходу, не спешат их утилизировать.

В Республике Саха (Якутия) действует закон, регулирующий обращение с бесхозяйным движимым имуществом, который включает в себя и брошенные транспортные средства. Органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями в этой сфере, включая создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Это означает, что у администрации города Нерюнгри сегодня есть все правовые основания для выявления, оценки и эвакуации брошенного автотранспорта, а также для привлечения нарушителей к ответственности.

Кроме того, в Нерюнгри действуют Правила благоустройства, в которых также прописаны требования к содержанию придомовых территорий, и нарушение этих правил влечёт за собой административную ответственность. Однако эффективного механизма реализации этих норм до сих пор не создано.

Александр Кошуков уверен, что главная проблема, как это часто бывает, заключается в правоприменении. Во многих случаях муниципалитеты не проявляют должной инициативы и не используют предоставленные законом полномочия. Необходима чёткая процедура: выявление брошенных автомобилей, установление их собственников, извещение владельцев, а при отсутствии реакции — эвакуация на штрафстоянку с последующей утилизацией. Вместо этого проблема годами остаётся нерешённой, а жители вынуждены мириться с ржавыми остовами машин у своих подъездов.

За это нарушение Правил благоустройства действительно предусмотрена административная ответственность, и городская администрация должна активнее применять санкции к нерадивым автовладельцам. Более того, городские власти могли бы организовать регулярные рейды по дворам и на общественных территориях, проводить разъяснительную работу с населением и, по возможности, даже субсидировать частичную стоимость утилизации для граждан, добровольно сдающих старые автомобили.

Нерюнгри — молодой и перспективный город, который, безусловно, должен выглядеть опрятно и современно. Обилие брошенных автомобилей во дворах контрастирует с масштабными планами по благоустройству и развитию, о которых так много говорят на уровне района и республики.

Администрации города Нерюнгри необходимо наконец взять проблему автохлама в свои руки. Есть все необходимые законы и полномочия — осталось лишь начать их применять. Наведение порядка во дворах — это не просто уборка, это важный шаг к повышению качества жизни, безопасности и комфорта каждого жителя столицы Южной Якутии, уверен Александр Кошуков.

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