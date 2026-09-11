СТНГ: Запад и юг Якутии готовы к пуску газа

Алексей Колодезников доложил главе Якутии о готовности к пуску газа в населённых пунктах Западной и Южной Якутии

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Засимович Колодезников в ходе рабочей поездки в Олекминский район доложил Главе Якутии Айсену Сергеевичу Николаеву о ходе реализации совместной с ПАО «Газпром» программы газификации 28 населенных пунктов в Алданском, Нерюнгринском, Ленском и Олекминском районах.

Как сообщил руководитель национальной газовой компании, на сегодняшний день завершено строительство 16 объектов газификации протяженностью 296 километров газопроводов. В 2026 году планируется пуск сетевого газа от магистрального газопровода «Сила Сибири» в населенных пунктах Батамай, Беченча и Мурья Ленского района, поселке Иенгра Нерюнгринского района и в городе Олекминске.

«В Олекминске доложил Главе Якутии Айсену Сергеевичу Николаеву о ходе реализации совместной с ПАО «Газпром» программы газификации 28 населенных пунктов в Алданском, Нерюнгринском, Ленском и Олекминском районах», — сообщил Алексей Колодезников.

В рамках совещания на газораспределительной станции Олекминска совместно с начальником Ленского ЛПУМГ «Газпром Трансгаз Томск» Олегом Юрьевичем Гринертом была подтверждена готовность станции к пуску газа после завершения пусконаладочных работ.

«В своем выступлении Ил Дархан отметил, что с компанией «Газпром» наша республика реализует еще один масштабный проект, направленный на повышение комфорта проживания якутян – программа социальной газификации, которая была инициирована Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и партией «Единая Россия»», — отметил Алексей Засимович.

По словам Алексея Колодезникова, Якутия лидирует на Дальнем Востоке и занимает четвертое место в федеральном рейтинге по социальной газификации. С 2021 года газ подведен более чем к 11 тысячам домовладений, что позволило повысить комфорт проживания более 30 тысячам якутян.

Глава Якутии Айсен Николаев в свою очередь подчеркнул, что программа газификации охватывает населенные пункты четырех районов республики.

«АО «Сахатранснефтегаз» с опережением графика построило уже более 70% предусмотренных внутрипоселковых сетей. ПАО «Газпром» продолжает строительство межпоселковых газопроводов и газораспределительных станций. Проверил готовность новой станции в Олекминске, которая после завершения пусконаладочных работ обеспечит подачу газа в город», — сообщил Глава республики.

При этом он обратил внимание, что подготовка котельных и других объектов отстает от темпов строительства сетей.

«Поручил Правительству совместно с муниципалитетами и коммунальными предприятиями ускорить эту работу и решить вопросы по переводу котельных на газ. Также необходимо оперативно утвердить порядок предоставления жителям субсидии в размере 150 тысяч рублей на перевод домов с электроотопления на газ. Главный результат этой работы люди должны увидеть не в километрах построенных сетей, а в своих домах», — подчеркнул Ил Дархан.

В рамках работы в Олекминском районе Алексей Колодезников также провел традиционные встречи с населением, посетив Юнкюр, Улахан-Мунгку, Олекминское, Кяччи и Абагу.

«Обсудили текущую ситуацию в республике и в стране. Я рассказал жителям о мерах, принимаемых Правительством республики по вопросам развития района. Благодаря личному вниманию Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева за последние годы в Олекминском районе реализуются инфраструктурные проекты: газификация 17 населенных пунктов, строительство ВОЛС, строительство и ремонт автомобильных дорог, социальных объектов, укрепление материально-технической базы системы здравоохранения», — сказал Алексей Засимович.

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