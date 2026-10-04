Берегите мужчин! Поисеева привела выразительную статистику

В Ил Тумэне состоялась традиционная встреча руководства Государственного Собрания (Ил Тумэн) и народных депутатов Республики Саха (Якутия) с ветеранами государственной службы, посвященная Международному дню пожилых людей.

В ходе встречи выступила народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) II, III, IV созывов, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я) Альбина Иннокентьевна Поисеева, которая привела интересную статистику:

— В нашей республике на сегодня примерно 275 тысяч пенсионеров. Тут учтены не только по возрасту, но и по инвалидности, по перенесенным инсультам и т.д. Из них 80-летних, оказывается, не так уж много. Только в этом году в ряды восьмидесятилетних начали вступать те, кто родился в послевоенном 1946-м. В 2024 году их было 12 670, а в этом году — 12 852. К концу года эта цифра станет значительно больше. Если говорить о распределении по полу, то восьмидесятилетних наших сограждан 9 621 — женщины, а мужчин всего 3 231, это примерно одна треть. Только на своем примере могу сообщить, что из моих одноклассников парней осталось совсем немного. Мы учились в Чурапчинской школе и парни занимались спортом, некоторые даже стали чемпионами страны. Но прошедший период жизни оказался жесток к нашим мужчинам. Поэтому надо беречь наших мужчин!

А сколько у нас долгожителей? В 2024 году переступивших 100-летний рубеж было 13 человек: двое мужчин и 11 женщин. В этом году их стало 19 человек — 12 женщин и 7 мужчин, в том числе участник ВОВ, наш уважаемый Кирилл Егорович Павлов. Таким образом, потихоньку средняя продолжительность жизни растет. Давайте верить, что в следующем году статистика будет еще лучше!