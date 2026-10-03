Игорь Чикачёв: «Матерь дальняя» — Тёплый свет среди снегов
Игорь Чикачёв: «Матерь дальняя» — Тёплый свет среди снегов
Краевед Арктики Игорь Чикачёв закончил новую повесть «Матерь дальняя». Повесть пока не опубликована, но автор разрешил публиковать ее частями SakhaLife и газете Аллаиховского улуса Якутии «Путь развития».
Чикачёв Игорь Алексеевич
Матерь дальняя
Повесть
Глава 15. Тёплый свет среди снегов
Ночь прошла, как скрип старых нарт — неторопливо, с редкими вспышками метели.
А утром Русское Устье ожило так, будто никакие тревоги никогда в нём не водились.
Собаки тянулись и зевали, люди выходили к прорубям, женщины торопились к печам, дочери их послушно повторяли движения матерей и бабушек. И только ветер помнил вчерашние разговоры — да унес их далеко в тундру.
Дом Оболочки снова стал маленьким островком тепла. В нём всегда было чем заняться: строгали и гнули полозья, чинили сети, женщины пряли пряжу из собачьей шерсти и шили промысловую одежду, а главное — пели.
Сначала тихо — будто боялись спугнуть доброе утро.
Потом смелее:
— Ой, ты, степь широка-а-я…
Своих песен про тундру широкую не было, но были старинные русские песни и былины, которые русскоустьинцы любили рассказывать в длинные вечера и полярные ночи, когда бушевала пурга. Они, поскольку были поголовно неграмотными, рассказывали и пели их наизусть, почти как якутские олонхосуты исполняли Олонхо, боясь отступить от старых текстов хотя бы на слово. Если это порой случалось, то слушатели оживлялись, иногда бросали исполнителю:
— Врёшь ведь, парень, шухума, понапраслину баешь, — и это было весьма обидно. Почти позорно. И тогда исполнитель надолго замолкал, уступая место своему другому роднику.
Пантелей держал голос уверенно, Варвара вторила ему чуть в стороне — робко, но чисто.
Александра Петровна вытирала руки о фартук и улыбалась в усмешку, нет у молодых больших забот: пусть поют, пока можно.
Зензинов слушал — и чувствовал, как в песне нет ничего случайного.
Каждая нота — защита от одиночества.
Позже он помогал Варваре в хозяйстве и учился многому у неё.
Учился резать строганину так, чтобы стружки были прозрачны, как лёд, а на каждой стружке с краю оставалась полоска подкожного рыбного жира.
Учился говорить северные слова, в которых мороз скрыт даже в гласных.
— Рыба-то сегодня совсем подморённая, уснулая — сказала Варвара. — Вот на праздник — совсем «сварок» будет.
— Какой сварок? — удивился Зензинов.
Она покраснела, опять перепутала русские слова: — Наварим ухи, настряпаем пирогов. А вы думали — Пантелей шутил?
Он смутился и поклонился чуть смешно:
— Поздравляю. От всей души.
Ваш союз — это… как свет среди снегов.
Варвара улыбнулась так, будто в комнате стало теплее.
Днём пришёл Уппар — как всегда без стука, тихий, как тень полярной лисицы — песца.
Он сел ближе к огню и вынул из-за пазухи маленькую мешковину.
— Вот. Вам, Владимир, — тихо сказал он, — чтоб видели… что тут было раньше, чем мы.
В мешковине оказался камень — гладкий, с вырезанными странными знаками.
Письмо до всякого письма.
— Этот камень откуда, чьё это? — спросил Зензинов.
— Духов давних, — ответил шаман.
— Люди пришли и ушли — а камни остались.
— Мы друг друга пока терпим.
— А как дальше будет — только ветер ведает.
Он посмотрел на Зензинова испытующе:
— Ты не только книжный человек. Ты — слышащий. Ты меня услышал, а я тебя. Отправили и оставили тебя тут.
Сказал — и вышел, пропал, как всегда.
Зензинов так и не понял, что хотел сказать шаман, но долго вертел камень в руках.
Символы не поддавались разуму, но суть чувствовалась кожей:
Этот край был жилым ещё до прихода России.
И все, кто здесь живут, — наследники старых древних народов.
Мысль тревожила и манила одновременно.
Вечером, когда дом снова погрузился в уютное гудение печи, Оболочка сказал:
— Знаете, Владимир Михайлович… иногда, лёжа в темноте, мне чудится: вот если вдруг свет ламп таких вот керосиновых в Питере погаснет, или в Москве… мы всё равно будем жить. Наши камельки и печи не угаснут.
Мы умеем жить без начальства, без законов. Сендуха— наш закон.
Река и следы на снегу — наша газета.
Он посмотрел на Варвару и погладил младшую дочь Дуку по плечу:
— Только бы большой смуты не было. Вот чего боюсь. Предки от неё ушли, нам не уйти уже. Некуда…
Варвара опустила глаза. Пантелей сжал кулаки.
Зензинов хотел найти слова утешения — но понял, что таких слов нет.
И тогда он просто сказал:
— Здесь у вас настоящее русское сердце Арктики. Здесь её старые язык и старый фольклор, заветы предков хранятся, даже те, которые не сохранились на русском европейском Севере.
И пока здесь поют старинные русские былины и песни — мы все ещё не потеряны во времени и пространстве.
Ветер опять приложился к окну — но уже мягче, почти дружелюбно.
Как будто соглашался.
Глава 16. Когда богатый требует
Прошла неделя. Ночь выдалась тихая — та самая тишина, которая бывает перед бурей.
Утром над Русским Устьем взвился снег, словно кто-то там в небе встряхнул старую перину. Но снегопад не пугал — людей здесь мог испугать только человек.
А Санников сегодня был именно таким человеком.
Он вернулся с обозом совершив объезд эвенских и юкагирских стойбищ — массивный, уверенный, в новой парке, меха которой кричали о богатстве. Вновь позвал Думу, который успел съездить и вернуться из Лундино, Ивана Гавриловича, Ивана Чихачёва по кличке Алясь и еще двух бедняков — стариков. Пантелей держался поодаль, уже чувствуя: запах неладного.
— Ну что, мужики, — начал Санников, разворачивая большую тетрадь с чудовищно кривыми строчками, — пора с долгами считаться.
Дума кашлянул тревожно:
— Мы ж сговор имели — до весны подождать…
Санников ухмыльнулся:
Это раньше было, до той весны, что прошла. А теперь, слыхали, начнется скоро война с германским царём.
А теперь вот скоро новая весна придет — и деньги мне тоже новые нужны. Цены растут, рубль падает. Слыхали — инфляция началась? Вы знаете, что такое инфляция, — пытался напугать он должников незнакомым словом.
Он постучал пальцем по странице:
— Кто хочет дальше жить в тепле и своем доме — пусть отдаёт.
А кто не может — пусть думает, где жить до весны.
Оболочка шагнул вперёд, стараясь держать себя в руках:
— Мы честно работаем. Рыбу ловим, ею и питаемся. Добычу отдаём за товары ваши, за мануфактуру.
Ты ж знаешь, Михалыч, — тундра забирает людей, ломает пасти половодьем, неурожай мыша — лемминга приводит к неурожаю песца. Бывает нечем промысловиками отдать вам долг.
Санников прищурился:
— А мне всё равно, кто кого жрёт.
Долг — он долг.
Пауза.
Он повернулся к Зензинову:
— А вы, господин интеллигент, лучше не лезьте.
У нас тут, говоря по-русски: кто кормит — тот и правит.
Зензинов поднялся медленно, но уверенно:
— По-русски – это когда делают и поступают по православному, по совести, а не по фантазиям в тетрадке.
Воздух натянулся, как струна.
Санников шагнул ближе:
— И что? Ты со мной судиться вздумал?
Где ж у тебя суд? В Якутске? В Иркутске?
Так туда ещё добраться надо — живым…
Некоторые мужики отступили назад — так привычка к страху огрызалась в их душах.
Но Оболочка твёрдо поставил ладонь Зензинову на плечо:
— Мы, мещанское общество, православных людей в обиду не дадим. Я как церковный староста вам говорю от всего общества.
Санников обвёл всех взглядом — холодным, как зимняя вода:
— Посмотрим. Время покажет, кто кого в обиду даст.
Он неторопливо оделся, и не простившись, вышел из избы и сделал знак каюру — толкнул его в плечо, обоз тронулся, собаки потянули тяжёлые нарты в снежную даль.
Тишина стукнула громче слова.
Когда они остались одни, люди переглянулись.
Каждый понимал: это — начало.
Дума тихо, одними губами:
— Ну, всё… теперь нам беда будет.
Оболочка, напротив, будто вырос:
— Будет.
Но, может, конец делам бесстыжим.
Зензинов долго смотрел в ту сторону, куда уехал караван.
Внутри бушевал голос:
Вот тебе и учёная работа, Владимир Михайлович.
Теперь ты — в самом сердце борьбы.
Потому что Свобода начинается там, где больше нельзя молчать.
А тундра слушала.
Из новой повести Игоря Чикачёва «Матерь дальняя».
Фото Владимира Зензинова и созданы при помощи ИИ.
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