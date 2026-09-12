Игорь Чикачёв: «Матерь дальняя» — На краю мира
Игорь Чикачёв: «Матерь дальняя» — На краю мира
Краевед Арктики Игорь Чикачёв закончил новую повесть «Матерь дальняя». Повесть пока не опубликована, но автор разрешил публиковать ее частями SakhaLife и газете Аллаиховского улуса Якутии «Путь развития».
Чикачёв Игорь Алексеевич
Матерь дальняя
Повесть
Глава X. На краю мира
Пурга стихла под утро. Утро полярной ночи это что-то особое. Это синие сумерки. Под утро обычно стихает пурга.
Так бывает в тундре: ночь и пурга целиком поглощают мир, а потом вдруг — тишина, будто мир умер и снова родился.
В чандале было темно, лишь тонкий язык огня, вырываясь из открытой дверки, чуть подпаливал края оленей шкуры. Смолистый дым горящего волоса и тлеющей сырой лиственницы плыл медленно, мешая дыханию, но даря тепло.
Зензинов проснулся первым — голова гудела от ветра, сердце ещё стучало памятью о страхе.
Уппар все еще сидел у входа, укутанный в оленьи шкуры своего маленького тордоха — палатки, неподвижный, как идол.
Он не спал.
Пантелеймон уже пришёл в себя, вылез наружу, разобрал запутанную собаками упряжь, проверил алыки — собачью сбрую и покормил собак, дал каждой по мороженной ряпушке. Когда всё сделал, подошёл к Зензинову, присел, закутываясь в мех плотнее:
— Знаешь… — сказал он негромко, как будто делился тайной. — У шамана всё по знаку идёт.
Он бросил взгляд на Уппара:
— С его благословения ходить можно… или нельзя.
Зензинов кивнул, всё ещё всматриваясь в шамана:
— Мне вчера показалось, что он спас нам жизни.
Пантелеймон перекрестился:
— Не показалось.
Через пару часов, когда ветер окончательно улёгся, Уппар жестом велел им выйти наружу.
Тундра мерцала мелкими голубоватыми кристалликами, которые возникали как бы из воздуха, они шуршали в бездонной глухой тишине, медленно опускались превращаясь в снег. Низкий горизонт, казалось, лежал совсем рядом, ни единого кустика, ни травинки не торчало из снега, поэтому снежная белизна казалась бездонной, только снежные заструги – сугробы от мощной и быстрой пурги выделялись своими острыми концами, которые как-бы показывали в какую сторону дул ветер. Опытные каюры по направлению этих заструг легко ориентируются в тундре и держат правильное направление намеченного пути.
Шаман смотрел долго — туда, где белизна снега сходилась с белесым краем неба.
Потом заговорил, гортанно, медленно — Пантелеймон переводил:
— Нынче — путь открыт. Духи не сердятся больше.
— Но у каждого свой долг. У русских — нууччей свой, у юкагиров — свой.
Он замолчал и чуть наклонился к Пантелеймону — почти шёпотом на юкагирском произнёс слово:
— Женщина… — перевел Зензинову Пантелей. И далее Пантелеймон вздрогнув:
— Сердце её — печаль.
— Про Варвару говорит…
Шаман продолжал, будто не замечая его боли:
— Печаль — как река. Её не остановить. Но можно — не дать ей перемешать воды.
Зензинов нахмурился — по-научному он не мог принять и объяснить туманных слов. Но в этих словах была истина тундры — не логику она уважает, а предчувствие. Он понял, что шаман оберегает Варвару, свою соплеменницу, негласно оберегает её судьбу и счастье.
Пантелеймон отмахнулся:
— Да мало ли что ей в голову взбредёт! Женщина… любовь пришла — остальное забудет!
Но уверенности уже не было.
Уппар повернулся к Зензинову.
Пришёл его черёд. Шаман приблизился, положил ладонь ему на грудь — там, где сердце.
Глаза Уппара зажглись тёмным огнём:
— Ты пришёл издалека…Тебя послал сюда Белый Царь. Думаешь, что будешь учить…
Но тундра смеётся.
Тебя она научит.
И дальше — странно, глубоко:
— Много узнаешь про женщин.
Про русских женщин.
Про их печаль, печаль далёкую.
Слово «печаль» он повторил дважды — мягко, но тяжело.
Как будто клык волка вошёл в край сердца Зензинова.
Пантелеймон перевёл, но без охоты — ему не нравилось, куда ведут эти слова.
Зензинов попытался улыбнуться:
— Да, меня сослал на поселение и направил под конвоем сюда царский режим, без суда, поскольку следствие не доказало моей вины. Но я воспользовался и приехал изучать этот край и привести в порядок свои мысли и душу… и нет для вас клыка волка в моём сердце.
Шаман посмотрел так, и смех его клёкотом ворона застрял в горле.
— Сендуха это женщина.
— Они — суть земли этой.
— Они — кровь и плоть.
— Они — хранительницы океана Белого безмолвия, этой великой сендухи.
— Женщины – это хранительницы рода, из их нутра выходят живые люди.
И снова тишина.
И только ветер тонко свистел в углах шкуры — будто повторял: «Россия… Россия…»
Перед тем как отправится в свой путь Уппар дал каждому по маленькому амулету:
Зензинову — олений зуб на тонком ремешке из оленьих жил;
Пантелеймону — перо белой снежной совы, которое тот незамедлительно воткнул в оторочку малахая и закрепил тонким кожаным ремешком.
— Тундру слушать надо, — сказал шаман напоследок.
— Она говорит прежде беды. Знаки подаёт. Следите за поведением ворона, зайца и куропатки – они предвестники новостей.
Он запряг в маленькую беговую нарту своего единственного белого оленя, который не отходя далеко, то пасся, то стоял рядом и никуда не уходил от хозяина. Укрепив на седушке и закрепив ремнями свой маленький тордох, сложив в кожаный мешок свои шаманские причиндалы — бубен, колотушку и другие волшебные амулеты, Уппар лишь словами дал команду оленю, он не использовал шест — хорей с костяным наконечником для управления нартой, и исчез за облаками опускавшейся изморози и снега — так же тихо, как явился.
Перед тем как путники двинулись дальше, Зензинов карандашом быстро записал:
«Они живут верой.
И эта вера — не в церквях.
Она — в земле, в ветре, в женщине.
Моя наука слабее этого».
Он понял: этот край будет испытывать его снова.
И больше — по сердцу, чем по разуму.
Читайте так же Игорь Чикачёв: «Матерь дальняя» —Путь к пастям
Из новой повести Игоря Чикачёва «Матерь дальняя».
Фото Владимира Зензинова. Обработка с помощью ИИ.
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий