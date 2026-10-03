Происшествия пятницы: утонули рыбаки, ножевое ранение и угон

Происшествия пятницы в сводке прокуратуры. Вчера, 2 октября, в Мегино-Кангаласском районе в озере во время рыбалки утонули двое мужчин.

В Верхневилюйском районе из своего дома с проникающим ножевым ранением левой почки, колото-резанным ранением шеи госпитализирован мужчина 1980 г.р. Причастное лицо установлено.

В республике за сутки зарегистрировано 9 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.



Двое жителей г. Якутска в результате общения с лжесотрудниками Госуслуг, Росфинмониторинга, ФСБ, а также под предлогом «обучения» инвестированию потеряли около 1 млн рублей.

В г. Якутске совершен угон автомобиля марки «Тойота Филдер», впоследствии его место нахождение установлено.

В г. Якутске пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщено о применении насилия в отношении представителей власти.

В Кобяйском районе проводится проверка по факту нецелевого использования единовременной выплаты на осуществление предпринимательской деятельности.

В Томпонском районе у водителя изъят документ, предоставляющий право перевозить опасные грузы, с признаками подделки.



Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано. Задержаны 30 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Спор об алиментах закончился ударом ножа: семейная драма в Якутске