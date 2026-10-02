Если бы он знал, чем всё закончится…

В Сунтарском улусе нашли тело охотника, пропавшего 27 сентября

1 октября 2026 года в 8:00 утра в ЕДДС поступило сообщение о пропаже мужчины 1965 года рождения в селе Илимниир Сунтарского улуса.

По предварительной информации, 27 сентября 2026 года он вместе с двумя родственниками отправился на охоту в местность Саҥа Күөл, расположенную примерно в 9 километрах от села. 29 сентября группа на вездеходе отъехала еще на 11 километров от стоянки. Там мужчина обнаружил пропажу своего ножа и отправился на его поиски, после чего на связь больше не выходил. Известно, что у пропавшего были проблемы с давлением. Самостоятельные поиски силами местных жителей результатов не дали.

Поиски начались 1 октября. В 09:30 из села Сунтар выехал спасатель Сунтарского контрольно-спасательного пункта Службы спасения РС (Я) Владимир Архипов. Со слов спасателя, в ходе поиска пешая группа прочесывала лесной массив, а на вездеходах велось патрулирование ближайших лесных профилей и просек. Кроме того, была проведена воздушная разведка с помощью квадрокоптера.

В 18:00 тело мужчины обнаружил доброволец из пешей поисковой группы. Тело передано сотрудникам Следственного комитета.

В поисках приняли участие 1 спасатель, 2 сотрудника МВД, а также 23 добровольца и родственника пропавшего. На местности было задействовано 6 вездеходов и 1 квадрокоптер.