Трагический финал рыбалки для двоих мужчин

Спасатели выехали на поиски утонувшего рыбака в Томпонский улус

27 сентября поступило сообщение о том, что во время рыбалки на озере в местности Уолба села Крест-Хальджай Томпонского улуса утонул мужчина 1965 года рождения.

По предварительным данным, двое мужчин отправились на рыбалку. В какой-то момент лодка перевернулась, и они оказались в воде. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться на берег. Второй мужчина ушел под воду.

К поискам привлечены следственно-оперативная группа из трех человек и 10 волонтеров. Они обследовали береговую линию и акваторию озера на четырех резиновых лодках с применением крюк-кошек. В результате на поверхность удалось поднять перевернувшуюся лодку. Тело утонувшего обнаружить не удалось.

Сегодня, 29 сентября, на поиски выехали четыре спасателя Службы спасения Республики Саха (Якутия) под руководством Валерия Андросова.

Служба спасения Якутии.