Навигация заканчивается – завоз грузов идет с отставанием

Об этом сообщает в своем канале Иван Лаптев, глава Среднеколымского улуса.

— Завоз топливно-энергетических ресурсов идёт с некоторым отставанием, до конца навигации осталось меньше двух недель.

Из-за низких уровней воды на низовьях реки Лена есть проблемы с проходом судов, в том числе и с грузами для Колымской группы районов. На судне «Василий Орлов» находятся овощи «Арктической торгово-логистической компании» в количестве 44 тонн для нашего района.

По информации главного инженера Среднеколымского филиала ГУП ЖКХ, завоз угля составил 72%, или 21500 тонн из 30000 тонн запланированных. Нефть поступила в 100% объёме.

Завоз дизтоплива для нужд АО «Сахаэнерго» продолжается. В эти дни идёт разгрузка танкера «Ленанефть-2064» класса река-море.

В администрации района работает штаб для контроля и координации северного завоза под руководством Юрия Алексеевича Гуляева. Надеемся, что в оставшиеся дни навигации весь объем грузов будет доставлен.