Названы сроки восстановления Нерюнгринской ГРЭС после аварии
Названы сроки восстановления Нерюнгринской ГРЭС после аварии
На сегодня тепло подано в населенные пункты района
22 сентября на Нерюнгринской ГРЭС произошло возгорание. О ликвидации аварии и подаче тепла в дома жителей рассказал в ходе «Прямой линии» глава Якутии Айсен Николаев.
«В результате происшествия Нерюнгринская ГРЭС была остановлена, отопление пропало в Нерюнгри, Серебряном Бору, Беркаките и Чульмане. Двое суток шли аварийные работы: запускались пиковая котельная, водогрейные котлы и третий энергоблок. Ряд вопросов требует дальнейшего разбирательства. К счастью, без введения режима ЧС муниципального характера температурный режим пришел в нормальное состояние, тепло подано во все населенные пункты.
В ближайшие недели планируют завершить ремонт энергоблока №2, а в ближайшие месяцы – энергоблока № 1. К концу года Нерюнгринская ГРЭС полностью начнет работать в штатном режиме», – рассказал Айсен Николаев.
На сегодня службы разбираются с причиной аварии.
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий