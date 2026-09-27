Названы сроки восстановления Нерюнгринской ГРЭС после аварии

На сегодня тепло подано в населенные пункты района

22 сентября на Нерюнгринской ГРЭС произошло возгорание. О ликвидации аварии и подаче тепла в дома жителей рассказал в ходе «Прямой линии» глава Якутии Айсен Николаев.

«В результате происшествия Нерюнгринская ГРЭС была остановлена, отопление пропало в Нерюнгри, Серебряном Бору, Беркаките и Чульмане. Двое суток шли аварийные работы: запускались пиковая котельная, водогрейные котлы и третий энергоблок. Ряд вопросов требует дальнейшего разбирательства. К счастью, без введения режима ЧС муниципального характера температурный режим пришел в нормальное состояние, тепло подано во все населенные пункты.

В ближайшие недели планируют завершить ремонт энергоблока №2, а в ближайшие месяцы – энергоблока № 1. К концу года Нерюнгринская ГРЭС полностью начнет работать в штатном режиме», – рассказал Айсен Николаев.

На сегодня службы разбираются с причиной аварии.