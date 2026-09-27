Айсен Николаев: в Якутии растет удовлетворенность жителей услугами здравоохранения

В республике сегодня удовлетворенность жителей медициной выросла до 63,5%, а в Арктической зоне – до 77%

В республике растёт удовлетворённость населения качеством здравоохранения. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на «Прямой линии».

«Во-первых на порядок улучшилось материально-техническое оснащение медицинских учреждений, не говоря о высокотехнологичных кардиоцентре, онкоцентре и перинатальном центре. Благодаря этому снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а онкологические заболевания выявляются на ранних стадиях», – отметил Айсен Николаев.

В республике сегодня удовлетворенность жителей медициной выросла до 63,5%, а в Арктической зоне – до 77%. Регион вошёл в ТОП-15 регионов России по развитию здравоохранения. Этот результат – итог первой пятилетки Десятилетия здоровья. В регионе сегодня создаётся новая модель медицины, где помощь становится ближе и технологичнее. С начала года в республике введены в работу 8 новых объектов. Это лечебные корпуса в Намцах и в Вилюйске, в Амгинском районе амбулатория и терапевтическое отделение районной ЦРБ, врачебные амбулатории в селе Тойбохой в Сунтарском районе, Табага Мегино-Кангаласского района, Томтор Таттинского района. В Нерюнгри реконструированы взрослая поликлиника и станция скорой помощи.

В этом году в республике завершится строительство амбулаторий в ряде других районов, а также капремонт поликлиник в Алдане, Тикси, хирургического отделения в Хандыге, родильного отделения в Мирном.

Сегодня в Якутске работают крупнейшие на Дальнем Востоке Кардиососудистый и Онкоклинический центры. Благодаря этому смертность от инфарктов снизилась на 36%, от инсультов – на 24%, а 46% онкологии выявляется на ранних стадиях. Люди получают высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы республики. Сейчас главный фокус – медицина, работающая на опережение, особенно в Арктике. Территориальная доступность медицинской помощи в условиях Арктики и отдалённых населённых пунктов обеспечена через мобильные формы работы.

С 2023 года в Якутии действует Республиканский центр мобильных бригад, включающий взрослые, детские и стоматологические бригады, а с 2024 года — Мобильный хирургический центр. Ведущие хирурги республики проводят сложнейшие операции в райцентрах, которые раньше делали только в столице. В этом году мобильные бригады обслужили более 30 тысяч жителей отдалённых посёлков.