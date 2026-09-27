Головоломка со спичками: переставь одну спичку, чтобы пример стал верным

Разминка для мозга: переставь одну спичку в примере 7 − 5 = 7

Задача со спичками на логику: исправь неверный пример одним движением

Головоломки со спичками — одно из самых старых и любимых развлечений для ума. Для них не нужно ничего, кроме коробка спичек и пары минут свободного времени, а удовольствие от найденного решения ничуть не меньше, чем от разгаданного кроссворда или судоку. Сегодня предлагаем вам одну из таких задач — простую по условию, но требующую внимательности и нестандартного взгляда.

Условие задачи

Посмотрите на картинку. Из спичек выложен пример:

7 − 5 = 7

Очевидно, что равенство неверное: семь минус пять никак не может равняться семи. Ваша задача — переставить всего одну спичку так, чтобы пример стал правильным.

Правила простые:

можно переложить только одну спичку;

убирать спичку совсем или добавлять новую нельзя — все спички должны остаться в примере;

знаки «−» и «=» трогать не нужно.

Не спешите смотреть ответ

Прежде чем листать дальше, попробуйте решить задачу самостоятельно. Мысленно (или на столе, если у вас под рукой есть настоящие спички) переберите варианты: какую цифру можно изменить, забрав из неё одну спичку, и какую — добавив к ней одну спичку? Как при этом изменится результат вычитания?

Небольшая подсказка для тех, кто застрял: обратите внимание, из скольких спичек состоит цифра 7 и во что она превращается, если убрать одну из них.

Подумали? Тогда проверяем.

Ответ

Решение оказывается изящным и коротким. Нужно взять верхнюю горизонтальную спичку у последней цифры 7 — после этого от семёрки остаются две вертикальные спички, то есть цифра 1. Эту спичку перекладываем к цифре 5, добавляя её слева внизу, — и пятёрка превращается в 6.

В результате получаем верное равенство:

7 − 6 = 1

Всё сошлось: использована ровно одна спичка, ни одна не убрана и не добавлена, а пример стал правильным. Если вы нашли это решение сами — поздравляем, с логикой и вниманием у вас всё в порядке!

Чем полезны такие упражнения

Головоломки со спичками — это не просто способ скоротать время. Они приносят вполне ощутимую пользу:

Развивают логическое мышление. Чтобы найти решение, нужно последовательно перебирать варианты, отсекать тупиковые и проверять гипотезы — это те же навыки, что пригодятся в учёбе и работе.

Чтобы найти решение, нужно последовательно перебирать варианты, отсекать тупиковые и проверять гипотезы — это те же навыки, что пригодятся в учёбе и работе. Тренируют пространственное воображение. Приходится мысленно «переставлять» спички и представлять, во что превратится цифра, — это отлично прокачивает умение оперировать образами в голове.

Приходится мысленно «переставлять» спички и представлять, во что превратится цифра, — это отлично прокачивает умение оперировать образами в голове. Учат смотреть на задачу шире. Часто решение лежит не там, где его ищут в первую очередь. Такие задачи приучают выходить за рамки очевидного и рассматривать все элементы, а не только самые заметные.

Часто решение лежит не там, где его ищут в первую очередь. Такие задачи приучают выходить за рамки очевидного и рассматривать все элементы, а не только самые заметные. Улучшают концентрацию и внимательность. Здесь важна каждая деталь: количество спичек в цифре, форма знака, положение каждого элемента.

Здесь важна каждая деталь: количество спичек в цифре, форма знака, положение каждого элемента. Подходят для любого возраста. Детям они помогают в игровой форме закрепить знание цифр и арифметических действий, а взрослым служат отличной зарядкой для мозга и профилактикой снижения умственной активности.

Детям они помогают в игровой форме закрепить знание цифр и арифметических действий, а взрослым служат отличной зарядкой для мозга и профилактикой снижения умственной активности. Не требуют ничего, кроме коробка спичек. Их можно решать дома, в дороге, на перемене или во время семейного вечера, превратив в небольшое соревнование.

Возьмите в привычку решать хотя бы одну такую головоломку в день — и вы заметите, как быстрее начнёте находить ответы не только в задачках со спичками, но и в повседневных ситуациях. А если эта задача показалась вам слишком лёгкой, попробуйте придумать собственный неверный пример и предложите друзьям исправить его одним движением.

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