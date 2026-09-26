Тест на грамотность: Сможете найти ошибки в этих фразах?

Пластелин или пластилин? Мини-тест, который расставит всё по местам

Сможете найти ошибки? Проверяем знание русского языка

Грамотная речь и грамотное письмо — это одно из главных достоинств современного человека. Умение правильно строить фразы, подбирать слова и не допускать орфографических ошибок помогает нам точно выражать свои мысли, избегать недопонимания, производить хорошее впечатление и уверенно чувствовать себя как в учёбе, так и в работе.

Русский язык богат, точен и красив. А бережное отношение к нему — это проявление уважения к окружающим и к собственной культуре.

Мини-тест на грамотность

А насколько хорошо вы помните нормы русского языка? Сможете найти ошибки в следующих четырёх фразах?

Внимательно прочитайте их и подумайте: во всех ли из них нет ошибок?

Мягкий пластелин

Блестящий значок

Я стану врачем

Много претензий

Не торопитесь с ответом. Постарайтесь вспомнить правила орфографии и грамматики русского языка!

Ответы с разбором

На самом деле ошибки допущены не во всех фразах. Давайте разберём каждую из них по порядку:

Мягкий пластилин. Ошибка в написании второго слова. В русском языке правильно пишется — пластилин, а не «пластелин». Это словарное слово, его написание нужно запомнить. Блестящий значок. Ошибки нет. Прилагательное «блестящий» образовано от глагола блестеть и правильно обозначает предмет, который блестит, переливается на свету. Я стану врачом. Здесь допущена грамматическая ошибка. Глагол стать в значении «обрести какую-либо профессию, стать кем-то» требует после себя существительного в творительном падеже. Правильно говорить: я стану (кем?) врачом, а не «врачем». Много претензий. Ошибки нет. Слово «претензия» во множественном числе в родительном падеже имеет форму претензий. Сочетание «много претензий» полностью соответствует нормам современного русского языка.

Итого: ошибки скрываются всего в двух фразах — пластелин и врачем.

Интересный факт о дислексии

Около 5–10% людей во всём мире имеют дислексию — особенность работы мозга, из-за которой чтение, письмо и запоминание написания слов даются им значительно сложнее, чем остальным.

При этом очень многие люди с дислексией обладают невероятно развитым образным и пространственным мышлением, богатым воображением и способностью находить нестандартные решения. Среди тех, кого исследователи предполагают дислексиками, — Альберт Эйнштейн, Стивен Спилберг, Леонардо да Винчи и британский предприниматель Ричард Брэнсон. Это доказывает: трудности с письмом совсем не означают отсутствие большого таланта!

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