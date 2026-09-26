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26.09.2026 16:13
чтение: 1 мин
Якутия
#боец сво
#спецоперация

Боец с позывным Якут Шурик на телеканале «Звезда»

Александр Федоров с позывным «Якут Шурик» расскажет свою историю в эфире «Звезды». 27 сентября на телеканале «Звезда» выйдет выпуск программы «Ищу своих» с участием гвардии сержанта Александра Фёдорова — уроженца Якутии с позывным «Якут Шурик», сообщает @ulusmedia

История произошла в июле 2024 года в посёлке Новгородское ДНР. Взвод под командованием Александра Фёдорова заходил в населённый пункт небольшими группами. Во время операции бойцы попали под шквальный артиллерийский огонь.

александр федоров

Александр Федоров получил тяжёлое ранение в ногу, однако продолжил руководить подразделением. Эвакуировать бойца не удавалось. Через несколько дней у него поднялась температура, начала развиваться гангрена. Для спасения жизни требовалась ампутация, но медики не могли добраться до раненого.

В программе Александр Федоров расскажет, как в этих условиях удалось провести операцию, кто помог ему спасти жизнь и почему уже после эвакуации в госпитале ему пришлось бороться ещё и за зрение.
Выпуск «Ищу своих» с Александром Фёдоровым — 27 сентября на телеканале «Звезда».

Петр Шамаев зарегистрирован депутатом Госдумы РФ

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Источник: УлусМедиа
Фото: Скрины видео

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