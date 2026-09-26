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26.09.2026 09:55
чтение: 1 мин
Якутск
#перекрытие движения
#Якутск

Движение в центра Якутска перекрыто — из-за очередного марафона…

Сегодня, 26 сентября, в связи с проведением «Марафона Олонхо» будет перекрыто движение в центре Якутска с 7 утра до 17:00, сообщает @ProAvtobusYkt

На фото: Время почти 10 утра и ни души в обтягивающих лосинах.
Бегунов нет. Скучают полицейские. Зачем так рано перекрыли? Ни музыки, ни ощущения праздника спорта, сообщает Пряная Якутия

Движение закроют на следующих участках:
• проспект Ленина — от дома №39 до ул. Хабарова;
• ул. Дзержинского — от ул. Орджоникидзе до просп. Ленина;
• ул. Октябрьская — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;
• ул. Кирова — от ул. Орджоникидзе до ул. Аржакова;
• ул. Короленко — от ул. Орджоникидзе до просп. Ленина;
• ул. Аммосова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;
• ул. Курашова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского.

движение

Просим автомобилистов заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения при передвижении по городу.

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Источник: Про автобусы
Фото: Про автобусы

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