Движение в центра Якутска перекрыто — из-за очередного марафона…

Сегодня, 26 сентября, в связи с проведением «Марафона Олонхо» будет перекрыто движение в центре Якутска с 7 утра до 17:00, сообщает @ProAvtobusYkt

На фото: Время почти 10 утра и ни души в обтягивающих лосинах.

Бегунов нет. Скучают полицейские. Зачем так рано перекрыли? Ни музыки, ни ощущения праздника спорта, сообщает Пряная Якутия

Движение закроют на следующих участках:

• проспект Ленина — от дома №39 до ул. Хабарова;

• ул. Дзержинского — от ул. Орджоникидзе до просп. Ленина;

• ул. Октябрьская — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;

• ул. Кирова — от ул. Орджоникидзе до ул. Аржакова;

• ул. Короленко — от ул. Орджоникидзе до просп. Ленина;

• ул. Аммосова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;

• ул. Курашова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского.

Просим автомобилистов заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения при передвижении по городу.

В Уставе города предложено усилить полномочия депутатов