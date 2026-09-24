Надоела обычная яичница — готовлю яйца «Орсини»: 10 минут и воздушный завтрак как в ресторане готов

Самые простые продукты, а результат выглядит эффектно

яйца Орсини

Если привычные омлеты и глазунья наскучили, попробуйте яйца «Орсини». У блюда нежная белковая основа, похожая на облако, и мягкий желток в центре. Понадобятся самые простые продукты, а результат выглядит необычно и эффектно.

Ингредиенты

яйца — 2 шт.;

твёрдый сыр — 30 г;

сливочное масло — 10 г;

соль — щепотка;

чёрный перец — по вкусу;

свежая зелень — для подачи.

Как приготовить

Заранее разогрейте духовку до 190 °C. Аккуратно отделите белки от желтков, стараясь сохранить желтки целыми. Каждый желток лучше положить в отдельную чашку.

Добавьте к белкам щепотку соли и взбейте миксером до плотных устойчивых пиков. Всыпьте половину мелко натёртого сыра и осторожно перемешайте массу лопаткой.

Застелите противень пергаментом и слегка смажьте сливочным маслом. Выложите белковую массу двумя пышными горками. В центре каждой сделайте небольшое углубление.

Отправьте белковые «облака» в духовку на 3–4 минуты. Затем достаньте противень, осторожно поместите в углубления желтки и посыпьте оставшимся сыром.

Запекайте ещё 2–3 минуты. Белок должен слегка подрумяниться, а желток — остаться мягким. Если предпочитаете полностью приготовленный желток, увеличьте время на пару минут.

Готовые яйца посыпьте свежей зеленью и чёрным перцем. Подавайте сразу же — с хрустящими тостами, овощами или лёгким салатом.

Совет: не взбивайте белки в мокрой или жирной посуде, иначе они могут не стать достаточно пышными.