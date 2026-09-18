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18.09.2026 19:53
чтение: 1 мин
Рецепты
#оладьи из кабачков

Оладьи из кабачков за 15 минут: рецепт, который спасёт ваше утро

Быстро, вкусно и бюджетно — идеальный завтрак из доступных продуктов
оладьи из кабачков за 15 минут на тарелке
оладьи из кабачков за 15 минут

Утро, хочется поспать подольше, а семью нужно накормить чем-то вкусным и полезным? Знакомая ситуация? Тогда этот рецепт станет вашей настоящей палочкой-выручалочкой. Моя соседка поделилась секретом быстрого завтрака, и теперь вся моя семья просит только эти оладьи из кабачков за 15 минут.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

  • Быстро — всего 15 минут от начала до подачи на стол
  • Бюджетно — продукты простые и доступные
  • Полезно — овощи, которые дети даже не замечают
  • Вкусно — муж уплетает за обе щёки!
  • Универсально — подходит и для завтрака, и для ужина

Ингредиенты

На 2–3 порции:

  • Молодой кабачок — 1 шт. (средний)
  • Яйца — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок
  • Растительное масло — для жарки

Для подачи: сметана, греческий йогурт или чесночный соус

Пошаговое приготовление

Шаг 1: Готовим кабачок

Натрите кабачок на крупной тёрке. Посолите и оставьте на 2–3 минуты, затем тщательно отожмите лишнюю жидкость руками.

Важно! Это главный секрет успеха. Если не отжать сок, оладьи развалятся на сковороде и не получатся хрустящими.

Шаг 2: Замешиваем тесто

К отжатому кабачку добавьте:

  • Яйца
  • Натёртый на мелкой тёрке сыр
  • Муку
  • Мелко нарезанную зелень
  • Специи по вкусу

Хорошо перемешайте до однородной массы. Тесто должно быть консистенции густой сметаны.

Шаг 3: Жарим оладьи

  1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне.
  2. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи.
  3. Жарьте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки.
  4. Переверните аккуратно лопаткой.

Шаг 4: Подаём к столу

Подавайте оладьи горячими со сметаной или вашим любимым соусом. Можно дополнить свежими овощами или зеленью.

Секреты идеальных оладий

Чтобы оладьи получились пышными:

  • Дайте тесту постоять 5 минут перед жаркой — мука набухнет, и оладьи будут лучше держать форму.
  • Не делайте оладьи слишком толстыми — так они лучше прожарятся.

Для дополнительного вкуса:

  • Добавьте 1 зубчик чеснока (пропущенный через пресс).
  • Попробуйте добавить щепотку мускатного ореха или сушёного чеснока.
  • Экспериментируйте с зеленью: кинза, базилик, зелёный лук.

Более полезная альтернатива:
Замените пшеничную муку на рисовую муку, цельнозерновую муку или овсяные хлопья мелкого помола. Или запеките в духовке: выложите оладьи на пергамент и запекайте при 200°C 15–20 минут, перевернув один раз.

Идеальные соусы для подачи

Классический сметанный:

  • Сметана 20% — 100 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп — по вкусу

Йогуртовый с зеленью:

  • Греческий йогурт — 100 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Зелень — по вкусу

С чем ещё подавать?

Кабачковые оладьи отлично сочетаются с:

  • Свежими овощами (помидоры, огурцы)
  • Лёгким салатом
  • Запечёнными овощами
  • Отварным картофелем
  • Как самостоятельное блюдо со сметаной

Частые вопросы

Можно ли приготовить без муки?
Да, но тогда оладьи будут менее плотными. Можно заменить муку на 1 ст. л. крахмала.

Как хранить?
Оладьи можно хранить в холодильнике до 2 дней в закрытом контейнере. Перед подачей разогрейте на сухой сковороде или в микроволновке.

Можно ли заморозить?
Да. Готовые охлаждённые оладьи сложите в контейнер и заморозьте. Разогревайте в духовке или на сковороде без разморозки.

Почему оладьи разваливаются?
Скорее всего, вы плохо отжали кабачок или добавили слишком много жидкости. В следующий раз отжимайте тщательнее.

Почему дети едят эти оладьи?

Многие родители знают, как сложно накормить ребёнка овощами. Но в этих оладьях кабачок практически не ощущается — он растворяется в тесте, оставляя лишь лёгкую текстуру и пользу. Сыр делает вкус мягче, а золотистая корочка привлекает детей гораздо больше, чем просто варёные овощи.

Бюджетность рецепта

Осенью, когда кабачки стоят копейки, этот рецепт — настоящее спасение семейного бюджета. Из одного кабачка получается полноценный завтрак на всю семью.

Итог

Кабачковые оладьи за 15 минут — это:

  • Быстро
  • Вкусно
  • Полезно
  • Бюджетно
  • Любимо всей семьёй

Попробуйте приготовить уже завтра утром — и ваши близкие оценят. Не забудьте поделиться рецептом с друзьями и сохранить его в закладки.

А какие ваши любимые рецепты из кабачков? Делитесь в комментариях.

Приятного аппетита!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Сахалайф

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