Делаю эту сырую вкуснятину по-шведски: улетает вмиг и с блинами, и с мясом
Вы тоже проводите часы у плиты, пока ягоды превращаются в непонятную темную массу? Забудьте. Есть способ приготовить шведское варенье Силт быстро и просто.
Я нашла рецепт, который полностью перевернул мое представление о домашних заготовках. Теперь на приготовление варенья я трачу ровно 15 минут. И оно получается в разы вкуснее и ароматнее традиционного.
Почему я перестала варить варенье по старинке
Раньше я, как и миллионы хозяек, стояла у плиты по три-четыре часа:
- Снимала пенку
- Постоянно помешивала, чтобы не пригорело
- Стерилизовала банки
- А в итоге получала густую массу, в которой уже не найти целых ягод
Пока знакомая не поделилась старинным скандинавским методом.
Шведы знают толк: секрет варенья Силт
Оказывается, в Швеции уже более ста лет делают сырое варенье Силт (Sylt).
В чем его главная фишка:
- Ягоды остаются абсолютно целыми
- Сохраняется яркий, насыщенный цвет и свежий аромат
- Витамины не разрушаются термической обработкой
- Готовится без варки на плите
- Универсально: идеально подходит и к сладким блинам, и к соленому мясу
Рецепт, на который вы потратите 15 минут
Что нужно:
- 1 кг любых ягод (клубника, малина, смородина, крыжовник или вишня)
- 600–800 г сахара (чем слаще ягоды, тем меньше сахара)
- Сок половины лимона
Как готовить:
- Ягоды аккуратно промываем и даем им полностью высохнуть (это критически важно для хранения).
- Засыпаем ягоды сахаром в большой миске.
- Слегка разминаем толкушкой. Не превращаем в пюре, а просто делаем так, чтобы ягоды дали сок.
- Добавляем лимонный сок для баланса вкуса и дополнительной консервации.
- Оставляем на 2–3 часа при комнатной температуре, периодически аккуратно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
- Раскладываем по стерильным банкам и убираем в холодильник.
Все. Никакой плиты. Никакой изнурительной возни.
Почему это лучше обычного варенья
Обычное варенье:
- 3–4 часа у плиты
- Ягоды разварены в кашу
- Темный, неаппетитный цвет
- Минимум витаминов из-за долгой варки
- Подходит только к чаю
Шведский Силт:
- 15 минут активной подготовки
- Ягоды остаются целыми и упругими
- Яркий цвет, как у свежей ягоды
- Все витамины и польза на месте
- Универсально: и к чаю, и к основному блюду
С чем это есть
На завтрак:
- С тонкими блинчиками или оладьями
- С творогом или сырниками
- Просто намазать на хрустящий тост
На обед или ужин:
- Как соус к мясу (особенно к свинине, утке, курице или шведским фрикаделькам)
- К сырной тарелке
- Как дополнение к печеночному паштету
Шведы традиционно подают ягодный силт даже к селедке и холодным мясным закускам. Кислинка ягод идеально балансирует жирность и соленость блюд.
Лайфхаки от тех, кто уже готовит
- Крыжовник и смородина содержат много пектина и желируются сами, превращаясь в густой джем.
- Клубника и малина остаются красивыми кусочками, как в дорогом ресторане.
- Хранится в холодильнике до 3 месяцев (если не съедите раньше).
- Можно добавить корицу, ваниль или свежую мяту для изысканного аромата.
- Сахара можно класть меньше, если вы любите более кислый и свежий вкус.
Важно знать
Такое сырое варенье хранится только в холодильнике.
Если вы хотите закатать его на зиму в кладовку, у вас есть три варианта:
- Добавить пищевой консервант (бензоат натрия), как это делают промышленные производители.
- Проварить массу 5 минут после растворения сахара (это уже будет не совсем сырой вариант, но все равно быстрее обычного).
- Просто заморозить ягоды, перетертые с сахаром, в пластиковых контейнерах.
Почему стоит попробовать этот рецепт прямо сейчас:
- Колоссальная экономия времени
- Максимальная польза для здоровья
- Вкуснее любого магазинного джема
- Универсальность использования
- Дети едят его с огромным удовольствием
Сохраняйте рецепт в закладки, чтобы не потерять. Отправляйте ссылку тем, кто тоже устал от долгой варки и хочет готовить просто и вкусно.
А вы уже пробовали сырое варенье? Делитесь в комментариях, из каких ягод у вас получилось вкуснее всего.
Кстати, сочетание ягодных соусов с мясными блюдами — это настоящая классика скандинавской кухни. Подробнее о традициях шведского застолья можно почитать на официальном портале Швеции.
Ранее мы писали о хрустящих конвертиках из лаваша за 20 минут.
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