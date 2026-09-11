Три дня блуждал в тайге: как нашли потерявшегося нюрбинца

Счастливый финал: нашли мужчину, который заблудился в тайге. Вчера, 11 сентября, в Нюрбинском улусе нашли мужчину, потерявшегося во время сбора ягод. Поиски в местности Биллээх Жарханского наслега успешно завершены, сообщает Служба спасения Якутии.

Инцидент произошел 9 сентября во время сбора брусники: мужчина 1960 года рождения потерял ориентацию и не смог самостоятельно выйти из тайги. На место происшествия выехали спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я). В прочесывании местности приняли участие: спасатели, сотрудники ОВД, местные жители и родственники пропавшего.

“Мы разделили поисковиков на группы, чтобы перекрыть максимально возможный радиус поиска. Мужчину, который заблудился в тайге, нашла первая группа примерно в пяти-шести километрах от точки исчезновения”, — рассказал начальник Нюрбинского ПСО Афанасий Ноев. В настоящее время состояние здоровья мужчины уточняется, ему оказывается необходимая помощь.

Служба спасения РС(Я) напоминает базовые правила безопасности при походе в лес: • всегда берите с собой полностью заряженный телефон (вместе с пауэрбанком), спички или зажигалку, нож и минимальный запас еды; • обязательно сообщайте близким точный маршрут и планируемое время возвращения; • надевайте яркую одежду со светоотражающими элементами – камуфляж делает человека практически невидимым для поисковых групп с воздуха.

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