Документальный фильм о легендарной рок-группе «ЧОЛБОН» — скоро
Документальный фильм о легендарной рок-группе «ЧОЛБОН» выйдет 1 октября!
Это история о том, как музыка, рождённая в якутской глубинке, стала культовой. Фильм покажет путь «Чолбона»: от первых песен самобытного ВИА до записи легендарного альбома «Проклятый камень». Их звучание — на стыке рока и национальных мотивов — несёт в себе неудержимую силу и древнюю философию народа саха.
О создателях:
Режиссёр — Кыйаара Юмшанова. Для неё это возможность рассказать честную историю о музыке, которая опередила своё время.
Немного о группе:
«Чолбон» (в переводе с якутского — «утренняя звезда», Венера) была основана в 1986 году. Название отсылает к якутской мифологии — так называют звезду, которая, по преданию, насылает на Землю холод. Рок-группа «Чолбон» из села Хомустах Верхневилюйского улуса стала одним из самых ярких явлений якутского рока, соединив тяжёлое звучание с национальным мелосом и философией.
Смотрите с 1 октября во всех кинотеатрах Якутии. Это больше, чем просто документалка — это портрет эпохи и голос целого поколения.
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