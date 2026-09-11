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12.09.2026 04:07
чтение: 1 мин
Культура
#Чолбон
#Якутия

Документальный фильм о легендарной рок-группе «ЧОЛБОН» — скоро

Документальный фильм о легендарной рок-группе «ЧОЛБОН» выйдет 1 октября!

Это история о том, как музыка, рождённая в якутской глубинке, стала культовой. Фильм покажет путь «Чолбона»: от первых песен самобытного ВИА до записи легендарного альбома «Проклятый камень». Их звучание — на стыке рока и национальных мотивов — несёт в себе неудержимую силу и древнюю философию народа саха. 

О создателях: 

Режиссёр — Кыйаара Юмшанова. Для неё это возможность рассказать честную историю о музыке, которая опередила своё время. 

Немного о группе: 

«Чолбон» (в переводе с якутского — «утренняя звезда», Венера) была основана в 1986 году. Название отсылает к якутской мифологии — так называют звезду, которая, по преданию, насылает на Землю холод. Рок-группа «Чолбон» из села Хомустах Верхневилюйского улуса стала одним из самых ярких явлений якутского рока, соединив тяжёлое звучание с национальным мелосом и философией. 

Смотрите с 1 октября во всех кинотеатрах Якутии. Это больше, чем просто документалка — это портрет эпохи и голос целого поколения. 

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Источник: Сахафильм.

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