Путин открыл в Якутии «Точку будущего»

Торжественное открытие благотворительного образовательного комплекса «Точка будущего» состоялось 5 октября 2026 года. Дата была выбрана символично — запуск знакового социального объекта приурочили к Дню учителя.

Президент России Владимир Путин принял личное участие в церемонии открытия по видеоконференцсвязи (ВКС). Глава государства подчеркнул, что у каждого ребенка в России, вне зависимости от места его проживания, должны быть равные возможности для получения качественного образования. Он назвал системные инвестиции бизнеса в подрастающее поколение «абсолютно правильными и справедливыми».

Президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова на церемонии сравнила проект с архимедовой точкой опоры. В ответ Владимир Путин заявил, что главной точкой опоры в стране являются именно такие неравнодушные люди, которые создают уникальные условия для развития других.

Комплекс полностью готов к первому учебному году (2026/27), рассчитан на бесплатное обучение сотен детей и полностью финансируется за счет инвесторов.

Что такое «Точка будущего»?

«Точка будущего» — это уникальный для России формат благотворительного образовательного комплекса. Его главная цель — не просто дать школьные знания, а помочь детям с разным стартом безболезненно интегрироваться в общество и научить их осознанному жизненному выбору.

Это второй подобный кластер в стране (первый успешно работает в Иркутске). Проект в Якутии построен в поселке Жатай на частные средства российских предпринимателей через благотворительный фонд «Новый дом» (основатели — Альберт Авдолян и Александр Исаев). Всё обучение и пребывание детей в комплексе абсолютно бесплатно.

Уникальные особенности комплекса

Уникальный инклюзивный поток: В стенах комплекса в единой среде обучаются одаренные дети, ребята из приемных семей и дети с непростыми медицинскими диагнозами (ОВЗ).

Вместо классов — тьюторство: Стандартных классных руководителей заменяют персональные кураторы и тьюторы. С детьми работает мощная междисциплинарная команда: психологи, дефектологи и социальные педагоги.

Масштабная инфраструктура под одной крышей: Построенный в условиях сурового климата комплекс площадью 63 тыс. кв. м включает детский сад, школу, жилой коттеджный поселок для приемных семей и современный спорткомплекс с бассейном. Все здания соединены теплыми арктическими переходами.