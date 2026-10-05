Тест на логику: Продолжи числовой ряд
Задание на внимательность: 1, 11, 21, 1211, 111221, ? Это классический тест на логику продолжи числовой ряд, который проверит ваше мышление.
Числовые последовательности – отличная тренировка для мозга. Они заставляют искать скрытый закон, а не просто считать.
Условие задачи
Дана последовательность:
1, 11, 21, 1211, 111221,
Какое число должно стоять следующим?
Решение и ответ (нажать)
Это последовательность «посмотри и скажи». Каждое следующее число описывает предыдущее:
1 → «одна единица» = 11
11 → «две единицы» = 21
21 → «одна двойка, одна единица» = 1211
1211 → «одна единица, одна двойка, две единицы» = 111221
111221 → «три единицы, две двойки, одна единица» = 312211
Ответ
312211
Интересный факт
Эту последовательность популяризировал математик Джон Конвей. Она растёт по особым правилам и встречается даже в некоторых биологических моделях.
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