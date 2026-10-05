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06.10.2026 05:05
чтение: 0 мин
Интересное
#тест на логику

Тест на логику: Продолжи числовой ряд

Проверь свою логику

Задание на внимательность: 1, 11, 21, 1211, 111221, ? Это классический тест на логику продолжи числовой ряд, который проверит ваше мышление.

Тест на логику: Продолжи числовой ряд
тест на логику продолжи числовой ряд

Числовые последовательности – отличная тренировка для мозга. Они заставляют искать скрытый закон, а не просто считать.

Условие задачи

Дана последовательность:

1, 11, 21, 1211, 111221,

Какое число должно стоять следующим?

Решение и ответ (нажать)

Это последовательность «посмотри и скажи». Каждое следующее число описывает предыдущее:

1 → «одна единица» = 11

11 → «две единицы» = 21

21 → «одна двойка, одна единица» = 1211

1211 → «одна единица, одна двойка, две единицы» = 111221

111221 → «три единицы, две двойки, одна единица» = 312211

Ответ

312211

Интересный факт

Эту последовательность популяризировал математик Джон Конвей. Она растёт по особым правилам и встречается даже в некоторых биологических моделях.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Автора

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