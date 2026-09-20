Разминка для ума: разгадайте последовательность и назовите следующее число
Последовательность 2, 3, 3, 5, 10… Какое число будет следующим?
Мозг нужно тренировать регулярно, предлагая ему разнообразные задачи и головоломки. Числовые ребусы, словесные игры и логические упражнения — доступный способ добавить интеллектуальную нагрузку в повседневную жизнь. Главное — не просто заглядывать в ответы, а пробовать разные подходы и проверять свои предположения.
Предлагаем небольшую разминку с числами. Для её решения не понадобятся сложные формулы: достаточно базовой арифметики, внимательности и немного терпения.
Какое число пропущено?
Перед вами числовая последовательность:
2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 43, 172, …
Ваша задача — определить, какое число будет следующим, и объяснить закономерность.
Присмотритесь к соседним числам. Почему в начале дважды встречается тройка? Как связаны остальные элементы ряда?
Не спешите переходить к разбору. Попробуйте записать последовательность на бумаге и отметить, что происходит при каждом переходе. Если появилась догадка, проверьте её на всём ряду, а не только на последних числах.
Готовы сравнить своё решение с ответом? Тогда читайте дальше.
Ответ и объяснение
Следующее число по задуманному правилу — 177.
В этой последовательности чередуются два действия: сложение и умножение. Сначала прибавляем 1, затем умножаем результат на 1. Потом прибавляем 2 и умножаем на 2. После каждой такой пары действий используемое число увеличивается на единицу.
Разберём все переходы:
- Прибавляем 1, умножаем на 1:
2 + 1 = 3 → 3 × 1 = 3.
- Прибавляем 2, умножаем на 2:
3 + 2 = 5 → 5 × 2 = 10.
- Прибавляем 3, умножаем на 3:
10 + 3 = 13 → 13 × 3 = 39.
- Прибавляем 4, умножаем на 4:
39 + 4 = 43 → 43 × 4 = 172.
Теперь начинается следующая пара действий, поэтому к последнему числу нужно прибавить 5:
172 + 5 = 177.
Таким образом, получаем:
2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 43, 172, 177.
Повторяющаяся тройка тоже объясняется этим правилом: при умножении на единицу число не меняется.
Чем полезны такие упражнения?
Задачи на числовые закономерности дают практику устного счёта, внимательного сравнения и проверки гипотез. При их решении вы учитесь не останавливаться на первой догадке, а искать правило, которое объясняет каждый шаг.
Кроме того, короткая головоломка — хороший повод отвлечься от привычных дел и переключиться на вдумчивую работу. Польза здесь не только в найденном ответе, но и в самом процессе рассуждения.
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