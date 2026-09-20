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20.09.2026 16:10
чтение: 0 мин
Интересное
#логика
#математическая задача

Разминка для ума: разгадайте последовательность и назовите следующее число

Проверьте свою внимательность: какое число продолжит последовательность?
Последовательность 2, 3, 3, 5, 10… Какое число будет следующим?

Последовательность 2, 3, 3, 5, 10… Какое число будет следующим?

Мозг нужно тренировать регулярно, предлагая ему разнообразные задачи и головоломки. Числовые ребусы, словесные игры и логические упражнения — доступный способ добавить интеллектуальную нагрузку в повседневную жизнь. Главное — не просто заглядывать в ответы, а пробовать разные подходы и проверять свои предположения.

Предлагаем небольшую разминку с числами. Для её решения не понадобятся сложные формулы: достаточно базовой арифметики, внимательности и немного терпения.

Какое число пропущено?

Перед вами числовая последовательность:

2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 43, 172, …

Ваша задача — определить, какое число будет следующим, и объяснить закономерность.

Присмотритесь к соседним числам. Почему в начале дважды встречается тройка? Как связаны остальные элементы ряда?

Не спешите переходить к разбору. Попробуйте записать последовательность на бумаге и отметить, что происходит при каждом переходе. Если появилась догадка, проверьте её на всём ряду, а не только на последних числах.

Готовы сравнить своё решение с ответом? Тогда читайте дальше.

Ответ и объяснение

Следующее число по задуманному правилу — 177.

В этой последовательности чередуются два действия: сложение и умножение. Сначала прибавляем 1, затем умножаем результат на 1. Потом прибавляем 2 и умножаем на 2. После каждой такой пары действий используемое число увеличивается на единицу.

Разберём все переходы:

  • Прибавляем 1, умножаем на 1:
    2 + 1 = 3 → 3 × 1 = 3.
  • Прибавляем 2, умножаем на 2:
    3 + 2 = 5 → 5 × 2 = 10.
  • Прибавляем 3, умножаем на 3:
    10 + 3 = 13 → 13 × 3 = 39.
  • Прибавляем 4, умножаем на 4:
    39 + 4 = 43 → 43 × 4 = 172.

Теперь начинается следующая пара действий, поэтому к последнему числу нужно прибавить 5:

172 + 5 = 177.

Таким образом, получаем:

2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 43, 172, 177.

Повторяющаяся тройка тоже объясняется этим правилом: при умножении на единицу число не меняется.

Чем полезны такие упражнения?

Задачи на числовые закономерности дают практику устного счёта, внимательного сравнения и проверки гипотез. При их решении вы учитесь не останавливаться на первой догадке, а искать правило, которое объясняет каждый шаг.

Кроме того, короткая головоломка — хороший повод отвлечься от привычных дел и переключиться на вдумчивую работу. Польза здесь не только в найденном ответе, но и в самом процессе рассуждения.

Читайте также: Задачка на логику: какое число продолжит ряд 2, 5, 11, 20, 32?

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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