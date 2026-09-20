Разминка для ума: разгадайте последовательность и назовите следующее число

Проверьте свою внимательность: какое число продолжит последовательность?

Последовательность 2, 3, 3, 5, 10… Какое число будет следующим?

Мозг нужно тренировать регулярно, предлагая ему разнообразные задачи и головоломки. Числовые ребусы, словесные игры и логические упражнения — доступный способ добавить интеллектуальную нагрузку в повседневную жизнь. Главное — не просто заглядывать в ответы, а пробовать разные подходы и проверять свои предположения.

Предлагаем небольшую разминку с числами. Для её решения не понадобятся сложные формулы: достаточно базовой арифметики, внимательности и немного терпения.

Какое число пропущено?

Перед вами числовая последовательность:

2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 43, 172, …

Ваша задача — определить, какое число будет следующим, и объяснить закономерность.

Присмотритесь к соседним числам. Почему в начале дважды встречается тройка? Как связаны остальные элементы ряда?

Не спешите переходить к разбору. Попробуйте записать последовательность на бумаге и отметить, что происходит при каждом переходе. Если появилась догадка, проверьте её на всём ряду, а не только на последних числах.

Готовы сравнить своё решение с ответом? Тогда читайте дальше.

Ответ и объяснение

Следующее число по задуманному правилу — 177.

В этой последовательности чередуются два действия: сложение и умножение. Сначала прибавляем 1, затем умножаем результат на 1. Потом прибавляем 2 и умножаем на 2. После каждой такой пары действий используемое число увеличивается на единицу.

Разберём все переходы:

Прибавляем 1, умножаем на 1:

2 + 1 = 3 → 3 × 1 = 3 .

2 + 1 = → 3 × 1 = . Прибавляем 2, умножаем на 2:

3 + 2 = 5 → 5 × 2 = 10 .

3 + 2 = → 5 × 2 = . Прибавляем 3, умножаем на 3:

10 + 3 = 13 → 13 × 3 = 39 .

10 + 3 = → 13 × 3 = . Прибавляем 4, умножаем на 4:

39 + 4 = 43 → 43 × 4 = 172.

Теперь начинается следующая пара действий, поэтому к последнему числу нужно прибавить 5:

172 + 5 = 177.

Таким образом, получаем:

2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 43, 172, 177.

Повторяющаяся тройка тоже объясняется этим правилом: при умножении на единицу число не меняется.

Чем полезны такие упражнения?

Задачи на числовые закономерности дают практику устного счёта, внимательного сравнения и проверки гипотез. При их решении вы учитесь не останавливаться на первой догадке, а искать правило, которое объясняет каждый шаг.

Кроме того, короткая головоломка — хороший повод отвлечься от привычных дел и переключиться на вдумчивую работу. Польза здесь не только в найденном ответе, но и в самом процессе рассуждения.

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