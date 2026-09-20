Отец двоих детей получил срок за контент 18+ в кобяйском чате

В Кобяйском районе местный житель осуждён за распространение порнографического материала в сети «Интернет»

Кобяйским районным судом Республики Саха (Якутия) вынесен приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Судом установлено, что в августе 2024 года мужчина, находясь по месту жительства, посредством мобильного телефона разместил в открытом групповом чате популярного мессенджера видеофайл, относящийся к категории порнографических материалов. На момент публикации в чате состояло более 5 000 участников, что обеспечило свободный доступ к просмотру и копированию запрещённого контента неограниченному кругу лиц.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Оценив представленные стороной обвинения доказательства, в том числе заключения судебных экспертиз, результаты оперативно-розыскных мероприятий и показания свидетелей, суд пришёл к выводу о полной доказанности вины подсудимого. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления; данные о личности: совершение преступления впервые, наличие исключительно положительных характеристик с места работы и жительства, активную помощь в благотворительных фондах; смягчающие обстоятельства: полное признание вины, искреннее раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка и ребенка-студента; отсутствие отягчающих обстоятельств.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. На осуждённого возложены дополнительные обязанности: регулярно проходить регистрацию в специализированном государственном органе и не менять постоянного места жительства без уведомления. С осуждённого также взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвокатов по назначению в ходе предварительного следствия, в доход федерального бюджета.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия)

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