Осужден историк русской кухни

Известный блогер и историк русской кухни Павел Сюткин* (признан в РФ иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признан виновным в распространении фейков об армии, сообщает Российская газета.

Кандидат исторических наук и автор ряда книг Павел Сюткин* попал в поле зрения властей в 2023 году. После ряда публичных высказываний ученого признали иностранным агентом. А в 2025 году Павла Сюткина* задержали по обвинению в распространении ложной информации о ВС РФ. Против него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году историк кухни опубликовал в соцсети пост о событиях в Буче. При этом эксперты выяснили, что сведения, изложенные там, не соответствовали действительности.

Павел Сюткин* не признавал себя виновным. Обвинитель считал, что вина в ходе процесса полностью доказана.

15 сентября Зюзинский районный суд вынес обвинительный приговор Павлу Сюткину*. В качестве наказания назначено лишение свободы на шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено вести сайты и каналы в течение четырех лет после освобождения.

Приговор пока не вступил в силу.

В 2020 году Павел Сюткин* приезжал в Якутию вместе с женой Ольгой Сюткиной и другими экспертами русской кухни на гастротур, организованный рестораторами Лукиными. После этого эксперт написал много доброго о якутской кухне и локальных якутских продуктах, призвал россиян путешествовать по Якутии, в том числе, из-за вкусной и качественной еды.

Ольга Сюткина сообщила в соцсети, что эксперт работате в неволе над новой книгой о русской кухне.

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