Как высокопоставленный силовик сменил служебный кабинет на нары

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Уголовное дело Евгения Мосова поступило в Якутский городской суд
В Якутский городской суд поступило уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в отношении следователя
На рассмотрение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) поступило уголовное дело в отношении жителя г. Якутска, 1988 г.р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации); ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникативных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенное организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
По версии следствия, уроженец г. Бугуруслана Оренбургской области РСФСР, являясь следователем, осознавая высокую доходность и прибыльность систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды в июле 2024 года добровольно вошел в состав созданного и руководимого третьим лицом преступного сообщества, включающего в себя несколько структурных подразделений и действующих на территории РФ.
Выполняя функции «межрегионального перевозчика» в период с 29.07-06.08.2024 он незаконно перевез на автомобиле для дальнейшего сбыта из г. Москвы в г. Якутск оптовую партию наркотического средства и передал ее неустановленным членам преступного сообщества. Преступный умысел на незаконный сбыт указанной партии наркотического средства не был доведен до конца по независящим от обвиняемого и других членов преступного сообщества обстоятельствам.
13.11.2024 Якутским городским судом года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно).
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