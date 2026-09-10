Найдите 15 российских городов: головоломка на внимательность
Москва, Казань, Самара и другие российские города спрятались среди букв. Сможете найти их все? Эта головоломка города России отлично подойдет всем, кто любит искать скрытые слова. В этой головоломке не нужно отвечать на сложные вопросы по географии — достаточно внимательно смотреть, замечать знакомые сочетания и не забывать проверять слова в обратном направлении.
Перед вами квадратная сетка 16×16. В ней скрыты 15 названий городов России: от короткой Уфы до длинного Нижнего Новгорода. Приготовьте карандаш, если решаете на бумаге, или записывайте найденные слова, если играете с экрана.
Как решать головоломку
Правила простые:
- Ищите слова по горизонтали и вертикали.
- Читать можно в четырёх направлениях: слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу вверх.
- Каждое название расположено по прямой, без поворотов.
- По диагонали слова не спрятаны.
- Пробелы и дефисы в названиях опущены: например, Нижний Новгород записан как НИЖНИЙНОВГОРОД.
Найденное название обведите или зачеркните, а затем отметьте в списке. Цель — отыскать все 15 городов.
Какие города нужно найти
|1
|2
|3
|Москва
|Санкт-Петербург
|Новосибирск
|Екатеринбург
|Казань
|Нижний Новгород
|Челябинск
|Самара
|Омск
|Ростов
|Уфа
|Красноярск
|Пермь
|Волгоград
|Владивосток
Хотите усложнить задачу? Сначала попробуйте искать города, не заглядывая в список. Затем сверьтесь с ним и найдите оставшиеся названия.
Сетка для поиска слов
Буквы над сеткой обозначают столбцы, числа слева — строки. Эти координаты пригодятся для проверки ответов.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
1 Э Ъ Н И Ж Н И Й Н О В Г О Р О Д
2 М Ш Я Щ П Й А Ж Ы О Л Э Г П З Э
3 Г Р У Б Р Е Т Е П Т К Н А С И Э
4 Ф Ь Ы Ь Н О В О С И Б И Р С К К
5 Ю Ь Р А Р А М А С П С Я П С Ь К
6 Д Т П С Х Ф Е И Й О Ш Й Н Д Ъ Р
7 Ъ Х Э Ь Н А З А К Ъ Г Н Ъ О Ш А
8 Б Ш В Л А Д И В О С Т О К М Ю С
9 А Ь М Р Е П В О Т С О Р Ц С У Н
10 Г Р У Б Н И Р Е Т А К Е Ш К Ъ О
11 О Ч Е Л Я Б И Н С К Я О С Ы Я Я
12 Б Ш Х Щ К Э И Б Щ Б Е Ы И Э Л Р
13 Г Р Ш Ф Н Э Ф Х Ш С Ъ Р Е Ю Б С
14 Г Ц А О Д В Б П М Б Й П И Ю З К
15 Н Э Ф М О С К В А Р Ч К З К У Ж
16 Б У У Ш Щ В О Л Г О Г Р А Д М Д
Как найти все слова: три полезных приёма
1. Начните с заметных сочетаний
Необязательно искать название сразу целиком. Попробуйте заметить его характерную часть: «НОВГОРОД», «БУРГ» или «ВОСТОК». Обнаружив знакомое сочетание, проверьте соседние буквы вдоль той же строки или столбца.
Длинное слово иногда найти проще короткого: оно занимает значительную часть сетки и сильнее выделяется среди случайных букв.
2. Проверяйте обратное направление
Если города никак не находятся, попробуйте читать строки справа налево. Например, Самара в обратном порядке выглядит как «АРАМАС».
Не забывайте и о движении снизу вверх — в этой головоломке оно тоже пригодится.
3. Просматривайте сетку последовательно
Сначала проверьте строки, затем столбцы. Такой порядок помогает не возвращаться много раз к одному участку и не пропускать края поля.
Когда останется несколько городов, ищите первую букву каждого названия и проверяйте продолжение во всех четырёх разрешённых направлениях.
Как превратить головоломку в игру
Для самостоятельного решения. Включите таймер и узнайте, сколько времени потребуется на все 15 слов. Это не норматив, а ваш личный результат.
Для семейного вечера. Решайте по очереди: каждый участник находит один город и передаёт ход следующему.
Для занятия с детьми. После поиска предложите выбрать несколько найденных городов и показать их на карте России. Буквенная головоломка станет отправной точкой для знакомства с географией.
Для соревнования. Раздайте участникам одинаковые листы и договоритесь о времени. За каждый правильно найденный город начисляйте один балл.
Ответы для проверки
Не спешите заглядывать в ключ: сначала попробуйте найти максимум самостоятельно.
В таблице указаны начальная и конечная клетки. Например, Г15 — столбец Г, строка 15.
|Город
|Начало
|Конец
|Направление
|Москва
|Г15
|И15
|Вправо →
|Санкт-Петербург
|Н3
|А3
|Влево ←
|Новосибирск
|Д4
|О4
|Вправо →
|Екатеринбург
|Л10
|А10
|Влево ←
|Казань
|И7
|Г7
|Влево ←
|Нижний Новгород
|В1
|П1
|Вправо →
|Челябинск
|Б11
|Й11
|Вправо →
|Самара
|И5
|Г5
|Влево ←
|Омск
|Н7
|Н10
|Вниз ↓
|Ростов
|Л9
|Ж9
|Влево ←
|Уфа
|В16
|В14
|Вверх ↑
|Красноярск
|П5
|П14
|Вниз ↓
|Пермь
|Е9
|Б9
|Влево ←
|Волгоград
|Е16
|Н16
|Вправо →
|Владивосток
|В8
|М8
|Вправо →
Все 15 городов найдены? Попробуйте дополнительное задание: закройте список и выпишите по памяти названия, которые только что отыскали. Какой город вспомнился первым, а какой дольше всех прятался в сетке?
К слову
Головоломки с поиском слов — увлекательный способ дать себе умственную нагрузку: они задействуют внимание, зрительное восприятие и умение последовательно проверять варианты. Поиск названий городов также помогает вспомнить их написание и создаёт повод обратиться к карте. При этом не стоит обещать гарантированное улучшение памяти: Национальный институт старения США отмечает, что доказательств пользы отдельных компьютерных игр для памяти и мышления пока недостаточно. Решайте головоломки прежде всего ради удовольствия, любопытства и возможности провести свободное время за интересной задачей.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий