Найдите 15 российских городов: головоломка на внимательность

головоломка города России

Москва, Казань, Самара и другие российские города спрятались среди букв. Сможете найти их все? Эта головоломка города России отлично подойдет всем, кто любит искать скрытые слова. В этой головоломке не нужно отвечать на сложные вопросы по географии — достаточно внимательно смотреть, замечать знакомые сочетания и не забывать проверять слова в обратном направлении.

Перед вами квадратная сетка 16×16. В ней скрыты 15 названий городов России: от короткой Уфы до длинного Нижнего Новгорода. Приготовьте карандаш, если решаете на бумаге, или записывайте найденные слова, если играете с экрана.

Как решать головоломку

Правила простые:

Ищите слова по горизонтали и вертикали .

. Читать можно в четырёх направлениях: слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу вверх.

Каждое название расположено по прямой, без поворотов.

По диагонали слова не спрятаны.

Пробелы и дефисы в названиях опущены: например, Нижний Новгород записан как НИЖНИЙНОВГОРОД.

Найденное название обведите или зачеркните, а затем отметьте в списке. Цель — отыскать все 15 городов.

Какие города нужно найти

1 2 3 Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Казань Нижний Новгород Челябинск Самара Омск Ростов Уфа Красноярск Пермь Волгоград Владивосток

Хотите усложнить задачу? Сначала попробуйте искать города, не заглядывая в список. Затем сверьтесь с ним и найдите оставшиеся названия.

Сетка для поиска слов

Буквы над сеткой обозначают столбцы, числа слева — строки. Эти координаты пригодятся для проверки ответов.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П 1 Э Ъ Н И Ж Н И Й Н О В Г О Р О Д 2 М Ш Я Щ П Й А Ж Ы О Л Э Г П З Э 3 Г Р У Б Р Е Т Е П Т К Н А С И Э 4 Ф Ь Ы Ь Н О В О С И Б И Р С К К 5 Ю Ь Р А Р А М А С П С Я П С Ь К 6 Д Т П С Х Ф Е И Й О Ш Й Н Д Ъ Р 7 Ъ Х Э Ь Н А З А К Ъ Г Н Ъ О Ш А 8 Б Ш В Л А Д И В О С Т О К М Ю С 9 А Ь М Р Е П В О Т С О Р Ц С У Н 10 Г Р У Б Н И Р Е Т А К Е Ш К Ъ О 11 О Ч Е Л Я Б И Н С К Я О С Ы Я Я 12 Б Ш Х Щ К Э И Б Щ Б Е Ы И Э Л Р 13 Г Р Ш Ф Н Э Ф Х Ш С Ъ Р Е Ю Б С 14 Г Ц А О Д В Б П М Б Й П И Ю З К 15 Н Э Ф М О С К В А Р Ч К З К У Ж 16 Б У У Ш Щ В О Л Г О Г Р А Д М Д

Как найти все слова: три полезных приёма

1. Начните с заметных сочетаний

Необязательно искать название сразу целиком. Попробуйте заметить его характерную часть: «НОВГОРОД», «БУРГ» или «ВОСТОК». Обнаружив знакомое сочетание, проверьте соседние буквы вдоль той же строки или столбца.

Длинное слово иногда найти проще короткого: оно занимает значительную часть сетки и сильнее выделяется среди случайных букв.

2. Проверяйте обратное направление

Если города никак не находятся, попробуйте читать строки справа налево. Например, Самара в обратном порядке выглядит как «АРАМАС».

Не забывайте и о движении снизу вверх — в этой головоломке оно тоже пригодится.

3. Просматривайте сетку последовательно

Сначала проверьте строки, затем столбцы. Такой порядок помогает не возвращаться много раз к одному участку и не пропускать края поля.

Когда останется несколько городов, ищите первую букву каждого названия и проверяйте продолжение во всех четырёх разрешённых направлениях.

Как превратить головоломку в игру

Для самостоятельного решения. Включите таймер и узнайте, сколько времени потребуется на все 15 слов. Это не норматив, а ваш личный результат.

Для семейного вечера. Решайте по очереди: каждый участник находит один город и передаёт ход следующему.

Для занятия с детьми. После поиска предложите выбрать несколько найденных городов и показать их на карте России. Буквенная головоломка станет отправной точкой для знакомства с географией.

Для соревнования. Раздайте участникам одинаковые листы и договоритесь о времени. За каждый правильно найденный город начисляйте один балл.

Ответы для проверки

Не спешите заглядывать в ключ: сначала попробуйте найти максимум самостоятельно.

В таблице указаны начальная и конечная клетки. Например, Г15 — столбец Г, строка 15.

Город Начало Конец Направление Москва Г15 И15 Вправо → Санкт-Петербург Н3 А3 Влево ← Новосибирск Д4 О4 Вправо → Екатеринбург Л10 А10 Влево ← Казань И7 Г7 Влево ← Нижний Новгород В1 П1 Вправо → Челябинск Б11 Й11 Вправо → Самара И5 Г5 Влево ← Омск Н7 Н10 Вниз ↓ Ростов Л9 Ж9 Влево ← Уфа В16 В14 Вверх ↑ Красноярск П5 П14 Вниз ↓ Пермь Е9 Б9 Влево ← Волгоград Е16 Н16 Вправо → Владивосток В8 М8 Вправо →

Все 15 городов найдены? Попробуйте дополнительное задание: закройте список и выпишите по памяти названия, которые только что отыскали. Какой город вспомнился первым, а какой дольше всех прятался в сетке?

К слову

Головоломки с поиском слов — увлекательный способ дать себе умственную нагрузку: они задействуют внимание, зрительное восприятие и умение последовательно проверять варианты. Поиск названий городов также помогает вспомнить их написание и создаёт повод обратиться к карте. При этом не стоит обещать гарантированное улучшение памяти: Национальный институт старения США отмечает, что доказательств пользы отдельных компьютерных игр для памяти и мышления пока недостаточно. Решайте головоломки прежде всего ради удовольствия, любопытства и возможности провести свободное время за интересной задачей.