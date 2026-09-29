30.09.2026 08:27
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Найди 6 отличий: Яблочная лавка медведя
Отличная тренировка внимательности
Перед вами две почти одинаковые иллюстрации уютной яблочной лавки, где медведь торгует свежими яблоками, а рыжий кот сладко спит на бочке. Но если присмотреться, между картинками есть 6 отличий! Давайте найдём их все.
Отличие №1 — Лучик солнца в правом верхнем углу
Отличие №2 — Пучок травы слева от левой корзины
Отличие №3 — Яблоко на весах
Отличие №4 — Полоски на хвостике кота
Отличие №5 — Листик на яблоке в правой корзине
Отличие №6 — Полоса на прилавка
Итог
Найти все 6 отличий — отличная тренировка внимательности как для детей, так и для взрослых! 🐻🐱
Еще по теме: «Найди 5 отличий»: осенняя игра на внимание.
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Источник: Галина Смарина
Фото: SAKHALIFE
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