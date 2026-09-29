Найди 6 отличий: Яблочная лавка медведя

Отличная тренировка внимательности

Перед вами две почти одинаковые иллюстрации уютной яблочной лавки, где медведь торгует свежими яблоками, а рыжий кот сладко спит на бочке. Но если присмотреться, между картинками есть 6 отличий! Давайте найдём их все.

Отличие №1 — Лучик солнца в правом верхнем углу

Отличие №2 — Пучок травы слева от левой корзины

Отличие №3 — Яблоко на весах

Отличие №4 — Полоски на хвостике кота

Отличие №5 — Листик на яблоке в правой корзине

Отличие №6 — Полоса на прилавка

Итог

Найти все 6 отличий — отличная тренировка внимательности как для детей, так и для взрослых! 🐻🐱

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