Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква С?
Только в одной фразе нужна буква С — сможете её найти?
В наше время грамотность нужна не только на уроках и экзаменах. Мы пишем сообщения, электронные письма и рабочие документы, поэтому умение правильно выражать мысли помогает избежать недопонимания и производить хорошее впечатление. Даже если автокорректор подсказывает написание, полезно знать правила самостоятельно.
Проверьте себя: в каком из этих слов пропущена буква С?
- Ра_грести мусор
- Бе_радостный клоун
- И_держки бизнеса
- Ни_ходящий узел
Попробуйте выбрать ответ, прежде чем читать объяснение.
Ответ и разбор
С пропущена в слове нисходящий: нисходящий узел.
Выбор буквы в приставках на -з/-с зависит от следующего звука: перед звонким согласным пишется З, а перед глухим — С. Согласный Х — глухой, поэтому правильно: нисходящий.
В остальных словах нужны буквы З:
- разгрести — после приставки следует звонкий Г;
- безрадостный — после приставки стоит звонкий Р;
- издержки — после приставки стоит звонкий Д.
Интересный факт: у датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена, автора «Русалочки» и «Гадкого утёнка», были трудности с правописанием: в его рукописях встречались ошибки, которые исправляли редакторы. Это не помешало его произведениям стать классикой мировой литературы.
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