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28.09.2026 22:02
чтение: 1 мин
Интересное
#найди ошибки
#русский язык

Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква С?

Буква С или буква З? Проверьте свою грамотность на одном простом примере
Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква С?

Только в одной фразе нужна буква С — сможете её найти?

В наше время грамотность нужна не только на уроках и экзаменах. Мы пишем сообщения, электронные письма и рабочие документы, поэтому умение правильно выражать мысли помогает избежать недопонимания и производить хорошее впечатление. Даже если автокорректор подсказывает написание, полезно знать правила самостоятельно.

Проверьте себя: в каком из этих слов пропущена буква С?

  • Ра_грести мусор
  • Бе_радостный клоун
  • И_держки бизнеса
  • Ни_ходящий узел

Попробуйте выбрать ответ, прежде чем читать объяснение.

Ответ и разбор

С пропущена в слове нисходящий: нисходящий узел.

Выбор буквы в приставках на -з/-с зависит от следующего звука: перед звонким согласным пишется З, а перед глухим — С. Согласный Х — глухой, поэтому правильно: нисходящий.

В остальных словах нужны буквы З:

  • разгрести — после приставки следует звонкий Г;
  • безрадостный — после приставки стоит звонкий Р;
  • издержки — после приставки стоит звонкий Д.

Интересный факт: у датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена, автора «Русалочки» и «Гадкого утёнка», были трудности с правописанием: в его рукописях встречались ошибки, которые исправляли редакторы. Это не помешало его произведениям стать классикой мировой литературы.

Читайте также: Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква Ь?

Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква Ь?

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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