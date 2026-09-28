Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква С?

Буква С или буква З? Проверьте свою грамотность на одном простом примере

Только в одной фразе нужна буква С — сможете её найти?

В наше время грамотность нужна не только на уроках и экзаменах. Мы пишем сообщения, электронные письма и рабочие документы, поэтому умение правильно выражать мысли помогает избежать недопонимания и производить хорошее впечатление. Даже если автокорректор подсказывает написание, полезно знать правила самостоятельно.

Проверьте себя: в каком из этих слов пропущена буква С?

Ра_грести мусор

Бе_радостный клоун

И_держки бизнеса

Ни_ходящий узел

Попробуйте выбрать ответ, прежде чем читать объяснение.

Ответ и разбор

С пропущена в слове нисходящий: нисходящий узел.

Выбор буквы в приставках на -з/-с зависит от следующего звука: перед звонким согласным пишется З, а перед глухим — С. Согласный Х — глухой, поэтому правильно: нисходящий.

В остальных словах нужны буквы З:

разгрести — после приставки следует звонкий Г ;

— после приставки следует звонкий ; безрадостный — после приставки стоит звонкий Р ;

— после приставки стоит звонкий ; издержки — после приставки стоит звонкий Д.

Интересный факт: у датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена, автора «Русалочки» и «Гадкого утёнка», были трудности с правописанием: в его рукописях встречались ошибки, которые исправляли редакторы. Это не помешало его произведениям стать классикой мировой литературы.

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