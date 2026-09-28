От теории к практике: Бережливые технологии связывают ведомства

Бережливые технологии связывают ведомства: передаем реальный опыт

Специалисты нашего РЦК совместно с кураторами Центра процессного управления и сервис-дизайна ГАУ ДПО «ВШИМ при главе РС(Я)» организовали ознакомительную встречу для коллег из Управления социальной защиты населения г. Якутска. Встреча в формате экскурсии по образцу прошла на базе Якутской городской больницы №2 — организации-образца регионального уровня.

Цель этого визита — развитие межведомственного взаимодействия и горизонтальный обмен лучшими практиками. Команда УСЗН, которая уже успешно подтвердила статус образца местного уровня, сейчас готовится к выходу на региональный этап партнерской проверки качества (ППКО). Для совместной проработки защиты проектов коллеги сформировали сильную команду из 10 ключевых специалистов и руководителей проектных групп.

Маршрут бережливого обхода был строго практическим. Гостям продемонстрировали навигационные решения, организацию рабочих мест по 5С, функционал Информационного киоска, а также внедрение проектов в Женской консультации и отделении профилактики.

Отзыв коллег из УСЗН:«Экскурсия прошла познавательно, увидели много полезных решений по навигации и 5С — сразу виден региональный уровень. Информационный киоск поразил, многое зафиксировали себе на будущее. Вживую получили большой опыт и мотивацию».

В ходе визита специалисты РЦК оказали методическую поддержку, разобрали критерии чек-листов Росатома и ответили на вопросы по презентации проектов «на местах». Такой формат сотрудничества помогает эффективнее настраивать государственные процессы в Якутии.

Искренне желаем коллегам из УСЗН успешно пройти партнерскую проверку качества образца 16 октября! Уверены, что взаимный обмен наработками поможет защитить заслуженный региональный статус. Мы в вас верим и всегда готовы поддержать!



Региональный центр компетенций РС(Я)