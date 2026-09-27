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28.09.2026 08:44
чтение: 0 мин
Якутск
#Дмитрий Садовников
#кадровые решения
#Окружная администрация г Якутска

Понедельник как день кадровых решений: Садовников обновил команду

Рабочая неделя стартовала с нового назначения, которое продолжило серию еженедельных обновлений в управленческом блоке г Якутска. Сразу после кадровых перестановок команда переключилась на острые городские проблемы: по итогам планерки транспортникам поручили в кратчайшие сроки вернуть на линию автобусный маршрут №25, о котором так долго просили горожане, а также экстренно привести в порядок разбитые остановки. Кадровый и рабочий ритм в столице задан с первых часов понедельника!

Алексеев Николай Климович назначен начальником Департамента цифрового развития ГО «город Якутск».

Созонов Владислав Владимирович назначен генеральным директором АО «Теплоэнергия».

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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