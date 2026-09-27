Светлой памяти Екатерины Назаровны Романовой

Судьба свела нас с выдающимся учёным, ведущим якутским этнографом, антропологом, доктором исторических наук Екатериной Назаровной Романовой через Александру Константиновну Чиркову. Они были очень близки по духу и на протяжении долгих лет поддерживали тёплые дружеские отношения. Екатерина Назаровна считала её своим проводником в шаманском мире, живым источником сокровенных знаний о шаманах, человеком, с которым можно было обсудить свою книгу, статью и даже «мысли вслух».

Они впервые встретились во время Первой международной конференции «Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции», проведённой в Якутске в августе 1992 года, где Екатерина Назаровна была организатором, а Александра Константиновна открыто сказала перед всем миром: «Мой отец — шаман», выступив с блестящей речью о своём великом отце Константине Ивановиче Чиркове.

Екатерина Назаровна до последних дней жизни поддерживала нас во всех начинаниях, связанных с увековечением памяти Александры Чирковой. Она стала автором прекрасного, научно обоснованного послесловия к последнему прижизненному изданию Александры Константиновны «Константин Чирков: избранный духами стихий» (НИК «Айар», 2022), ставшему победителем двух международных книжных выставок. Собирала воспоминания именитых учёных страны и написала статью для книги о жизни и творчестве Александры Константиновны Чирковой «Ураты дьылҕа» (2025 г.). Екатерина Назаровна была желанным гостем на всех презентациях книг А.К. Чирковой и искренне радовалась её успехам.

4 ноября 2023 года она организовала круглый стол «Шаманы Севера в пространстве Времени: биографии и судьбы (взгляд из XXI века)», посвящённый 85-летию заслуженного врача РС(Я), видного организатора здравоохранения, кавалера ордена «Знак Почёта», профессионального целителя и биоэнергетика Александры Константиновны Чирковой. Мероприятие прошло в рамках Декады юбилейных мероприятий, приуроченной к 135-летию со дня рождения выдающегося учёного-этнографа, общественного деятеля, евразийца Г.В. Ксенофонтова.

Екатерина Назаровна оказала нам огромную помощь во всех обязательных процедурах, прохождении по различным инстанциям в деле присвоения имени А.К. Чирковой Абыйской центральной районной больнице, а также в присвоении статуса объекта историко-культурного наследия местности «Арылах», где родился и жил великий шаман Константин Иванович Чирков. По её инициативе и под непосредственным руководством группой учёных Центра интеллектуальной культуры и истории ИГИиПМНС СО РАН была разработана научная концепция «Духовного центра северного шаманизма им. Чирковых». Торжественное открытие данного центра состоялось в селе Сыаганнах Абыйского улуса в апреле 2026 года. Екатерина Назаровна очень хотела побывать там и увидеть восьмигранный балаган — воплощённую мечту её любимой Александры Константиновны.

Она много трудилась, была очень занятым человеком: часто выезжала в дальние командировки, принимала экзамены. По приезде из Абыя нам удалось встретиться с ней только 5 июня, чтобы вручить благодарственные письма от земляков Александры Константиновны. Екатерина Назаровна принимала нас, как всегда, в своём рабочем кабинете. Она находилась в радостном воодушевлении, была бодра, красива, энергична. Со свойственным ей гостеприимством быстро накрывала на стол, доставала сладости и угощала вкусным чаем. Мы показывали видеозаписи, фотографии с памятного события открытия Духовного центра северного шаманизма, экспозиции, созданные с её помощью Константину Ивановичу, Матрёне Константиновне и Александре Константиновне Чирковым. Она радовалась от всей души и возлагала большие надежды на будущее этого центра. Была убеждена, что обращение к сокровенному наследию северного шамана в эпоху глобальных вызовов, кризиса идеологий и переустройства миропорядка является сегодня одним из главных животворящих источников в сохранении самобытной культуры и этнической самоидентификации народа саха. Мечтала вместе с супругом, кинорежиссёром Алексеем Романовым, завершить фильм об Александре Константиновне.

В тот июньский день никто из нас не мог предчувствовать, что это была последняя встреча с нашим прекрасным другом, большим учёным и искренним человеком, с которой нам довелось общаться так непринуждённо и легко на «ты». Судьба распорядилась так, что Екатерина Назаровна ушла в самом расцвете сил и духовного полёта…

Мы выражаем глубокие соболезнования уважаемому Алексею Семёновичу, детям, внукам, всем близким и родным, коллегам и друзьям.

Спи спокойно, дорогая Екатерина Назаровна. Светлая память о Вас сохранится в нашей благодарной памяти навсегда.

И.И. Полушкин, Е.П. Макаров, В.А. Анисимова, М.Е. Черемкина, О.И. Полушкина, В.И. Ефимова, В.И. Чиркова, М.А. Решетникова