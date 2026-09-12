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13.09.2026 01:58
чтение: 1 мин
Некролог
#Николай Аянитов (Ноев)
#Якутия

Скончался известный спортсмен — олимпиец

12 сентября 2026 года скоропостижно скончался известный спортсмен, борец вольного стиля Николай Аянитов (Ноев) — участник Олимпийских игр в Лондоне, чемпионатов мира и Азии, победитель первенства России, призер Международного турнира Гран-при «Иван Ярыгин» и других международных и всероссийских соревнований.
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всему борцовскому сообществу Якутии.

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Источник: «Спорт Якутии»
Фото: «Спорт Якутии»

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