О тумане в Якутске
О тумане в Якутске
Мэр Якутска озабочен вечным туманом в городе, о чем сообщил, отвечая на вопросы журналистов сегодня, накануне Дня города в неформальной обстановке.
В свое время поднимался вопрос о закрытии 11 котельных в центре города. По словам Садовникова, именно из за них возник туман в Якутске. Но вопрос не решается, удалось закрыть только одну.
Котельные, турбины РусГидро работают во всю — и Якутск зимой тонет в тумане.
— Я выступаю против котельных в центре города, — сказал мэр.
Об озеленении Якутска Садовников ответил:
— Этим должен заниматься профессиональный специалист. Продолжим начатую при прежнем мэре работу в этом направлении. Нужна специальная организация типа «Зеленстроя». Или найдем хорошего подрядчика.
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