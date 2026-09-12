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12.09.2026 15:12
чтение: 1 мин
Якутск
#Якутск

О тумане в Якутске

О тумане в Якутске

Мэр Якутска озабочен вечным туманом в городе, о чем сообщил, отвечая на вопросы журналистов сегодня, накануне Дня города в неформальной обстановке.

В свое время поднимался вопрос о  закрытии 11 котельных в центре города. По словам Садовникова, именно из за них возник туман в Якутске. Но вопрос не решается, удалось закрыть только одну.

Котельные, турбины РусГидро работают во всю — и Якутск зимой тонет в тумане.  

 — Я выступаю против котельных в центре города, — сказал мэр.

Об озеленении Якутска Садовников ответил:

 — Этим должен заниматься профессиональный специалист. Продолжим начатую при прежнем мэре работу в этом направлении. Нужна специальная организация типа «Зеленстроя». Или найдем хорошего подрядчика.

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Источник: Татьяна Бурцева, Сетевое издание SakhaLife
Фото: Иван Барков, Якутия.Инфо

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