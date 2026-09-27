28.09.2026 08:50
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По просьбам горожан воскрешают легендарный автобусный маршрут
Мэр Якутска поручил вернуть автобусный маршрут №25
Об этом Дмитрий Садовников сообщил 28 сентября на общегородской планерке. Мэр отметил, что ранее к нему неоднократно обращались горожане с просьбой вернуть на линию автобусный маршрут №25. Такое же предложение накануне прозвучало во время прямой линии с главой Якутии.
Садовников поручил транспортному блоку в короткие сроки проработать вопрос и решить его.
Кроме того, мэр обратил внимание на ненадлежащее состояние автобусных остановок в городе. Он потребовал привести их в порядок.
Понедельник как день кадровых решений: Садовников обновил команду
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Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы
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