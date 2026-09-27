По просьбам горожан воскрешают легендарный автобусный маршрут

Мэр Якутска поручил вернуть автобусный маршрут №25

Об этом Дмитрий Садовников сообщил 28 сентября на общегородской планерке. Мэр отметил, что ранее к нему неоднократно обращались горожане с просьбой вернуть на линию автобусный маршрут №25. Такое же предложение накануне прозвучало во время прямой линии с главой Якутии.

Садовников поручил транспортному блоку в короткие сроки проработать вопрос и решить его.

Кроме того, мэр обратил внимание на ненадлежащее состояние автобусных остановок в городе. Он потребовал привести их в порядок.

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