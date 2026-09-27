Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

28.09.2026 08:50
чтение: 0 мин
Якутск
#25 маршрут
#автобусы
#Окружная администрация г Якутска

По просьбам горожан воскрешают легендарный автобусный маршрут

Мэр Якутска поручил вернуть автобусный маршрут №25

Об этом Дмитрий Садовников сообщил 28 сентября на общегородской планерке. Мэр отметил, что ранее к нему неоднократно обращались горожане с просьбой вернуть на линию автобусный маршрут №25. Такое же предложение накануне прозвучало во время прямой линии с главой Якутии.

Садовников поручил транспортному блоку в короткие сроки проработать вопрос и решить его.

Кроме того, мэр обратил внимание на ненадлежащее состояние автобусных остановок в городе. Он потребовал привести их в порядок.

Понедельник как день кадровых решений: Садовников обновил команду

Читайте также:

Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное