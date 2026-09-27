Лихие были времена! Как начиналась государственность Якутии

Публикуем статью Климента Егоровича Иванова «СИЛЬНАЯ ЯКУТИЯ — МОГУЧАЯ РОССИЯ: в День государственности о прошлом и будущем»

27 сентября Якутия отмечает День государственности — праздник, связанный с историей автономии, принятием Декларации о суверенитете и становлением современной республики. Наш постоянный автор ветеран госслужбы Климент Иванов рассуждает о вкладе первого Президента Михаила Ефимовича Николаева и о преемственности поколений в этот значимый день.

С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ДОРОГИЕ ЯКУТЯНЕ!

Со дня установления государственности республики прошло 103 года, а со дня принятия первой Конституции — уже 101 год.

Мы высоко ценим, чтим и преклоняемся перед светлой памятью славных сыновей Якутии М.К. Аммосова, П.А. Ойунского, И.Н. Барахова и их соратников, которые проявили мудрость и героические усилия для установления государственности и развития республики. Автономия в составе РСФСР во времена Советского Союза дала народам Якутии очень многое и вполне оправдала свою историческую роль.

По законам природы времена меняются, и определённые исторические события уходят в прошлое. Сегодня мы живём в XXI веке. Мы живём и трудимся в своей любимой Родине с другим государственным строем, руководствуясь другой Конституцией. Это факт.

Другое дело — мы должны сохранить преемственность поколений: не только чтить память предшественников, но и учиться их мудрости, стойкости и преданности миссии служить своему народу.

Уже прошло 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете и 33 года со дня принятия новой Конституции.

А какие были трудные, лихие времена! Мы, старшее поколение, всё помним. Огромная страна погрузилась в глубокий политический и экономический кризис. В нашей республике назревала экономическая депрессия. Раньше мы почти полностью финансировались из центра. Вдруг этого не стало. Были отменены все дотации и субсидии из центральной казны.

В середине 80-х годов Политбюро КПСС во главе с М. Горбачёвым объявило «перестройку» без серьёзных разъяснительных и организационных мер. Большинство населения намеревалось сохранить обновлённый СССР. Был подготовлен проект Союзного Договора. Несогласные с этим члены Политбюро объявили ГКЧП. Но народ не поддержал их. Через два дня ГКЧП был подавлен.

В 1989–1990 гг. произошло трёхкратное удорожание жизни граждан. Не хватало всего: продуктов питания, материально-технических ресурсов, наличных денег.

На вызов времени был найден ответ. Верховный Совет XII созыва 27 сентября 1990 г. принял Декларацию о государственном суверенитете. Возглавил это спасательное движение М.Е. Николаев.

20 декабря 1991 года состоялись выборы первого Президента Республики Саха (Якутия). На выборах уверенную победу одержал Михаил Николаев. Ему удалось создать модель развития новой Якутии. Была выстроена структура новой власти, экономика постепенно перешла на рельсы рыночных отношений. С тех пор прошло немало лет, но благодарный народ Якутии по достоинству оценивает его заслуги в становлении современной, демократической, развитой Якутии. Михаил Ефимович в своих выступлениях всегда утверждал, что суверенитет республики держится на трёх китах: сильной Якутии, могучей России и высокой ответственности каждого за свои действия. Также напоминал, что сильные регионы обеспечивают величие России, а регионы-попрошайки тянут её назад.

Какие меры тогда были приняты?

Были приняты меры по наполнению и укреплению бюджета республики. В результате настойчивой работы с центром в 1991 году удалось добиться субвенции из федерального бюджета за невозобновляемые природные ресурсы. А это ни много ни мало — 2,8 млрд рублей в ценах 1991 года. В итоге бюджет республики по сравнению с предыдущим годом увеличился в 4 раза. Это дало возможность создать стабилизационный фонд для сохранения допустимого уровня цен на основные виды продуктов и предметов первой необходимости. А для регулирования заработной платы, пенсий, трудозанятости и социальной помощи был создан фонд социальной защиты населения. За счёт бюджета республики были введены северные надбавки для трудящихся.

Благодаря настойчивой позиции республики, её Президента Михаила Николаева, Президент Российской Федерации Борис Ельцин принял важнейший для нас Указ «О полномочиях Якутской-Саха ССР в распоряжении природными ресурсами республики». Якутия впервые в своей истории начала пользоваться своими природными богатствами.

Таким образом, республика перешла на принцип самофинансирования. Была создана и начала работать налоговая служба. Внедрили одноканальное финансирование, т.е. налоги и сборы поступали сначала в казну республики, а потом перечислялась федеральная доля из общего объёма собранных налогов. Республика постепенно стала развиваться за счёт самофинансирования.

М.Е. Николаев придавал большое значение развитию села. В структуре республиканского бюджета сельскохозяйственная отрасль занимала 10 %. Выдавались республиканские и федеральные льготные кредиты, которые в 1998 году были полностью обнулены. В 1995 году была принята «Концепция развития села на 1995–2000 годы». Ради справедливости нужно отметить, что проблемы села у нас в республике решались успешнее, чем во многих других регионах страны.

Мы сегодня можем уверенно заявить, что «Декларация о государственном суверенитете» дала возможность трудящимся Якутии не только выжить в сложный для страны период, но и заложить прочный фундамент для дальнейшего развития.

Для реализации положений Декларации, кроме названного выше закона, были приняты законы, способствовавшие внедрению самофинансирования, в том числе закон «О государственном статусе Якутской-Саха ССР», который определил верховенство государственной власти республики на территории Якутии. Затем был принят закон «О собственности в Якутской-Саха ССР».

Серьёзным шагом, изменившим экономическую ситуацию в республике, стал Указ Президента РФ «Об образовании акционерной компании „Алмазы России – Саха“».

Источниками бюджета постепенно стали местные предприятия. Нам сегодня принадлежит значительная часть акций компаний «Алроса» и «Якутуголь» (ЯТЭК). Из всего этого можно сделать вывод, что надёжный фундамент современной Якутии был заложен в 90-е годы ХХ века, когда была принята Декларация о государственном суверенитете. И этот день — 27 сентября — объявлен праздником, Днём государственности Республики Саха (Якутия).

Мы, ветераны госслужбы, с удовольствием следим за направлением и темпом развития республики. Приняв эстафету Ил Дархана в 2018 году, А.С. Николаев продолжил путь, начатый первым Президентом. Именно это сегодня обеспечивает устойчивое развитие промышленности, аграрного сектора, предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Мы уверены, что Указ Главы республики от 13 ноября 2023 года № 93 «Об увековечении памяти Первого Президента республики М.Е. Николаева» будет полностью реализован.

Мы, якутяне, несмотря на сложную международную обстановку, уверенно смотрим в будущее. Желаю всем нам сплотиться и воплотить в жизнь популярный ныне призыв: «Якутия, вперёд!».

Поставленные Президентом страны Владимиром Путиным цели будут выполнены. Мы победим!

Климент Иванов, Почетный гражданин РС(Я), ветеран госслужбы. Сентябрь 2025 г.