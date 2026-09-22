23.09.2026 06:18
чтение: 1 мин
Депутаты избрали главу наслега
Избран новый глава Мятисского 1-го наслега Среднеколымского улуса
Саввинов Егор Юрьевич избран на должность главы сельского поселения «Мятисский 1-й наслег» муниципального района «Среднеколымский улус (район) Республики Саха (Якутия)». Это решение было принято депутатами наслежного совета сельского поселения решением № 33 от 21 сентября 2026 года, сообщает глава Среднеколымского улуса Иван Лаптев в своем канале.
Читайте так же В Якутии подвели итог по выборам в Госдуму
Читайте также:
Источник: https://max.ru/join/hqpqMxfRnIjfK0cNJ4kBTKyOwyuut152e7CyZJWz2cA
Фото: https://max.ru/join/hqpqMxfRnIjfK0cNJ4kBTKyOwyuut152e7CyZJWz2cA
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий