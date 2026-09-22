Депутаты избрали главу наслега

Избран новый глава Мятисского 1-го наслега Среднеколымского улуса

Саввинов Егор Юрьевич избран на должность главы сельского поселения «Мятисский 1-й наслег» муниципального района «Среднеколымский улус (район) Республики Саха (Якутия)». Это решение было принято депутатами наслежного совета сельского поселения решением № 33 от 21 сентября 2026 года, сообщает глава Среднеколымского улуса Иван Лаптев в своем канале.

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