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23.09.2026 06:18
чтение: 1 мин
Якутия
#Саввинов Егор Юрьевич
#Якутия

Депутаты избрали главу наслега

Избран новый глава Мятисского 1-го наслега Среднеколымского улуса

Саввинов Егор Юрьевич избран на должность главы сельского поселения «Мятисский 1-й наслег» муниципального района «Среднеколымский улус (район) Республики Саха (Якутия)». Это решение было принято депутатами наслежного совета сельского поселения решением № 33 от 21 сентября 2026 года, сообщает глава Среднеколымского улуса Иван Лаптев в своем канале.

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Источник: https://max.ru/join/hqpqMxfRnIjfK0cNJ4kBTKyOwyuut152e7CyZJWz2cA
Фото: https://max.ru/join/hqpqMxfRnIjfK0cNJ4kBTKyOwyuut152e7CyZJWz2cA

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