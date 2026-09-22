Якутян приглашают на презентацию 2 части книги «Тайная история саха»
Якутян приглашают на презентацию 2 части книги «Тайная история саха»
Уважаемые жители Якутска!
Приглашаю на презентацию второй части книги «Тайная история саха» 25 сентября. В книге отражены неизвестные страницы истории легендарных прародителей саха, основателей правящих династий Евразии с 3 века до нашей эры до 12 века нашей эры. Во время презентации можно приобрести эту книгу с автографом. Цена 1 книги — 2000 рублей.
Место проведения: ул. Дзержинского, 13, Дом Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, 2 этаж, гостиная.
Начало: 17.00.
Вход свободный
С уважением, кандидат исторических наук Афанасий Алексеевич Николаев
Читайте так же Сводный хор школьников России исполнил якутский осуохай
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий