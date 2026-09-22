Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное

22.09.2026 21:01
чтение: 0 мин
Мультикультурная Якутия
#«Тайная история саха»
#Афанасий Алексеевич Николаев

Якутян приглашают на презентацию 2 части книги «Тайная история саха»

Якутян приглашают на презентацию 2 части книги «Тайная история саха»

Уважаемые жители Якутска!

Приглашаю на презентацию второй части книги «Тайная история саха» 25 сентября. В книге отражены неизвестные страницы истории легендарных прародителей саха, основателей правящих династий Евразии с 3 века до нашей эры до 12 века нашей эры. Во время презентации можно приобрести эту книгу с автографом. Цена 1 книги — 2000 рублей.

Место проведения: ул. Дзержинского, 13, Дом Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, 2 этаж, гостиная.

Начало: 17.00.

Вход свободный

С уважением, кандидат исторических наук Афанасий Алексеевич Николаев

Читайте так же Сводный хор школьников России исполнил якутский осуохай

Читайте также:

Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное