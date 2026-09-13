Чукотский праздник — игры предков «Тэйкэв» в Якутске

В Якутске прошли Игры предков «Тэйкэв», посвящённые 100-летию Петра Каургина

12 сентября 2026 года на Намцырском тракте состоялся чукотский праздник — Игры предков «Тэйкэв», посвящённый 100-летию знатного оленевода, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Петра Иннокентьевича Каургина.

Внуки и правнуки юбиляра обратились к собравшимся с такими словами:

«Вся жизнь Петра Иннокентьевича Каургина — это яркий пример беззаветного служения своему народу, сохранения уникальных традиций, культуры и уклада жизни коренных малочисленных народов Севера. Пётр Иннокентьевич был не просто мастером своего дела, а настоящим хранителем тундры, чья мудрость, трудолюбие и преданность родному краю воспитали не одно поколение преемников. Сегодня, отмечая этот вековой юбилей, мы не только отдаём дань памяти великому труженику, но и подтверждаем нашу общую готовность беречь и развивать то бесценное наследие, которое он нам оставил».

Праздничная программа открылась бегами к месту торжества. Перед участниками выступили Уполномоченный по правам КМНС Константин Роббек, старейшины, председатель Ассоциации чукчей Республики Саха (Якутия) Жанна Дьячкова, ведущий методист по традиционной культуре КМНС Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского Татьяна Соросова-Балаганчик и другие почётные гости.

Были организованы традиционные угощения — кровяной суп и тыргыпат (блюдо из рыбы).

Участники праздника состязались в многоборье: мужской и женской борьбе, метании чукотского чаута и тройном прыжке.Чемпионом стал Егор Ягловский — студент АГИКИ из села Колымское Нижнеколымского района.

Украшением дня стал конкурс красоты «Жемчужина Севера». Четыре участницы — представительницы Кобяйского, Среднеколымского, Нижнеколымского и Момского районов — продемонстрировали таланты, знание традиций и культурное наследие своих народов. Победительницей и обладательницей короны, символизирующей силу и красоту, плодородие и богатство стала Валерия Каургина из села Колымское Нижнеколымского района.

Праздник объединил представителей коренных малочисленных народов Севера: чукчей, эвенов и юкагиров.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация чукчей Республики Саха (Якутия) при поддержке Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.

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