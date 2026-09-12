В Якутске открыли новый зал для самбо и дзюдо

— В Якутске открыли новый спортивный зал ДЮСШ № 3 имени В.П. Керемясова, где будут заниматься юные самбисты и дзюдоисты, сообщает в своем канале Айсен Николаев.

Это хороший подарок юным спортсменам и их тренерам. Во время показательных выступлений воспитанников школы по самбо и дзюдо зал сразу наполнился движением, азартом и спортивной энергией. Именно таким хочется видеть его каждый день — полным ребят, тренировок и стремления к победе. На новом ковре юные спортсмены будут совершенствовать технику, готовиться к соревнованиям и делать первые шаги в этих видах единоборств.

На площади почти 640 квадратных метров смогут заниматься до 400 ребят, для них планируется сформировать 30 учебных групп. Теперь у школы появились современные условия для тренировок и новые возможности для развития. Здание построено по государственной программе развития физической культуры и спорта, а оснастить его всем необходимым помогла партия «Единая Россия».

Для меня особенно важно, что воспитанники и тренеры школы теперь будут работать в просторном, теплом и безопасном зале. Самбо и дзюдо требуют постоянной работы, дисциплины и характера. У каждого ребенка впереди свой путь. Одни сделают здесь первые шаги в этих видах спорта, другие завоюют медали и будут представлять Якутию на крупнейших соревнованиях. Но главное, чтобы этот зал стал местом, куда ребята идут с желанием, где рядом сильные наставники и где ежедневный труд постепенно превращается в результат.

Желаю воспитанникам ярких побед, тренерам — талантливых учеников, а родителям — как можно больше поводов гордиться своими детьми!

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